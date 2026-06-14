Hyeon-gyu Oh no debió haber jugado con Corea del Sur y anotó el gol del triunfo

El propio jugador de Corea del Sur reveló la razón por la cual no debió estar en el terreno de juego.

El pasado jueves Corea del Sur debutó en el Mundial 2026 venciendo a Chequia en un 2-1. El último gol fue al minuto 80 gracias al tanto de Hyeon-gyu Oh, jugador que aunque estaba en el terreno de juego, más tarde habría revelado que no debió haber disputado el partido.

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De acuerdo con la información del periodista Juan Carlos Ibarrarán de FOX, se reveló que el jugador de la República de Corea no se sentía muy bien de salud, pero habría tomado la decisión de jugar aún con esa afectación, la cual no fue impedimento para darle el triunfo a su equipo.

Hyeon-gyu comentó al término del partido a una periodista que se encontraba mal de salud, pero que el hecho de haber logrado esa anotación para que su equipo se llevara la victoria y quedara en el segundo puesto del Grupo A le da mucha satisfacción.

¿Por qué no debió jugar con Corea del Sur?

Según la misma fuente mencionada, el jugador de la República de Corea habría estado jugando con 38 grados de temperatura, debido a una gastroenteritis que sufrió, de la cual ya se estaba tratando, pero al final no estaba al 100% para la hora del partido.

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De esta manera, Oh habría arriesgado todo con tal de disputar este enfrentamiento y lo hizo de una manera inesperada, porque a pesar de la molestia que sentía tanto en el estómago como en su cuerpo en general ayudó a su escuadra para mantener el resultado.

En síntesis