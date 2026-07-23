El radical cambio de formato que tendrá la Liga MX Femenil para la temporada 2026-27

El torneo de la máxima división femenina del futbol mexicano tendrá un cambio radical para el siguiente curso.

Las nuevas temporadas en el mundo del futbol están por arrancar y en el caso de México ya arrancó con el Apertura 2026 de la Liga MX. El otro torneo que está por iniciar es el torneo del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, el torneo femenino de la máxima categoría.

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Y es que el próximo viernes 31 de julio estará iniciando el certamen nacional femenino, y con ello una gran novedad que marcará un antes y un después en la historia del certamen. Acorde a la información de Marca, tras 7 años volverán los grupos al torneo.

Cuando inició el torneo en el Apertura 2017 el certamen también era con dos zonas, algo que duró dos años hasta el Apertura 2019. Ahora. Cada zona contará con 9 equipos cada uno. Se jugarán dos ruedas y luego una fase final con eliminatorias anual.

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Este cambio de formato con una sola Liguilla anual se debe a que las futbolistas han solicitado una disminución en las cargas de juego por el cansancio y lesiones constantes. De esa manera, ya no habrán fechas dobles. Los dueños también apoyaron la medida para reducir gastos de traslados y logística.

Por otro lado, el mismo medio de comunicación aportó que la compatencias también tendrá modificaciones en la identidad corporativa. Tendrá nuevo logo e imagen para darle un nuevo aire al proyecto que busca satisfacer los reclamos de sus principales protagonistas.

Los grupos de la Liga MX Femenil

Grupo A

Atlante

Cruz Azul

Juárez

León

Rayadas

Santos

Tigres UANL

Toluca

Querétaro

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Grupo B

América

Atlas

Atlético San Luis

Chivas

Pachuca

Puebla

Pumas UNAM

Necaxa

Xolos

En síntesis