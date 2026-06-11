Comienza la previa y el minuto a minuto del partido entre Corea del Sur y Chequia. Aquí en Bolavip México te llevaremos toda la información de lo que vaya ocurriendo en el Estadio Guadalajara.

Como lo habíamos anunciado, Gianni Infantino, Presidente de la @FIFAcom , nos acompaña de nuevo a Jalisco para vivir en el Estadio Guadalajara el partido de estreno en el Mundial Al Estilo Jalisco. pic.twitter.com/96JwOBARg7

El presidente de la FIFA se trasladó inmediatamente a Guadalajara para estar en el segundo duelo del día del Mundial 2026

Las dos selecciones ingresan al campo y ya suenan los Himnos en el Estadio Guadalajara mientras se despliegan las banderas de las dos escuadras.

Jaesung Lee recibe un buen centro, sin que levantaran la bandera, pero se le retrasa el balón y pierde la oportunidad de conseguir el primer gol de Corea del Sur.

México ya consiguió los tres puntos del Grupo A, por lo que ahora se enfrentarán Corea del Sur y República Checa para ver quién se unirá a los que sumen en esta fase de grupos. Con la victoria del Tricolor, son ahora el primer lugar con el 2-0, pero cualquiera de estas dos selecciones puede tener la victoria con más anotaciones y bajarlos de puesto.

Es por ello que este duelo es muy importante para que los de Javier Aguirre puedan analizar a su siguiente rival, que precisamente es la República de Corea. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, también en territorio azteca, por lo que nos puede dejar un buen folclore y sobre todo un análisis más completo para este Mundial.