México ya consiguió los tres puntos del Grupo A, por lo que ahora se enfrentarán Corea del Sur y República Checa para ver quién se unirá a los que sumen en esta fase de grupos. Con la victoria del Tricolor, son ahora el primer lugar con el 2-0, pero cualquiera de estas dos selecciones puede tener la victoria con más anotaciones y bajarlos de puesto.
Es por ello que este duelo es muy importante para que los de Javier Aguirre puedan analizar a su siguiente rival, que precisamente es la República de Corea. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, también en territorio azteca, por lo que nos puede dejar un buen folclore y sobre todo un análisis más completo para este Mundial.