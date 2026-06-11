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Mundial 2026

Sigue GRATIS y EN VIVO República de Corea 0-1 Chequia vía ViX Premium: Golazo de Ladislav Krejcidel partido por el Mundial 2026

Si no lo puedes ver por TV te dejamos el minuto a minuto del Corea de Sur vs Chequia.

MATEJ KOVAR LE ROBA EL GOL A SON

El portero checo alcanza a achicar bien y le quita el balón tras el potente disparo de pierna izquierda de Heungmin Son

¡MAL CENTRO DE COREA!

Jaesung Lee llegó desde la banda derecha y lanzó el balón sin mucha defensa, pero no había nadie que rematara

ARRAAAAAAAAAAAAAAAAAANCA LA PARTE COMPLEMENTARIA

Ya comienza el segundo tiempo sin cambios en ninguna de las selecciones

MEDIO TIEMPO EN EL ESTADIO GUADALAJARA

Nos vamos al medio tiempo con un República de Corea 0-0 Chequia

TIEMPO AGREGADO

Se cumplen los primeros 45 minutos y se agregan 3 más

¡CAAAAAAAAAAASI COREA!

Heungmin Son soltó un disparo de pierna derecha que se va por el lado izquierdo del arco

¿CAMISETAS FRÁGILES?

PAUSA DE REHIDRATACIÓN

Las selecciones tienen su primera pausa y aprovechan para replantear el juego

Pausa de rehidratación

Pausa de rehidratación

¡CERCA COREA DEL PRIMERO!

Jaesung Lee recibe un buen centro, sin que levantaran la bandera, pero se le retrasa el balón y pierde la oportunidad de conseguir el primer gol de Corea del Sur.

COMIENZA EL PARTIDO EN GUADALAJARA

Amin Mohamed Omar, el árbitro central pita el inicio del encuentro para analizar a los próximos rivales de México

SE ENTONAN LOS HIMNOS NACIONALES

Las dos selecciones ingresan al campo y ya suenan los Himnos en el Estadio Guadalajara mientras se despliegan las banderas de las dos escuadras.

¡YA SALEN A CALENTAR LAS SELECCIONES!

Ambos equipos salen al calentamiento en el Estadio Guadalajara

Corea del Sur vs Chequia: Calentamiento en el Estadio Guadalajara

Corea del Sur vs Chequia: Calentamiento en el Estadio Guadalajara

GIANNI INFANTINO YA LLEGA AL ESTADIO GUADALAJARA

El presidente de la FIFA se trasladó inmediatamente a Guadalajara para estar en el segundo duelo del día del Mundial 2026

ALINEACIONES CONFIRMADAS

ALINEACIÓN DE REPÚBLICA CHECA

  • Matej Kovar
  • Štěpán Chaloupek
  • Robin Hranáč
  • Ladislav Krejčí
  • Vladimir Coufal
  • Jaroslav Zeleny
  • Tomas Soucek
  • Alexandr Sojka
  • Pavel Šulc
  • Lukas Provod
  • Patrik Schick
  • DT: Miroslav Koubek

ALINEACIÓN DE COREA DEL SUR

  • Seung-Gyu Kim
  • Han-beom Lee
  • Kim Min-Jae
  • Gi-hyuk Lee
  • Young-woo Seol
  • Tae-seok Lee
  • In-beom Hwang
  • Seung-Ho Paik
  • Lee Kang-in
  • Lee Jae-Sung
  • Heung-Min Son
  • DT: Hong Myung-bo

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL COREA DEL SUR VS CHEQUIA

Comienza la previa y el minuto a minuto del partido entre Corea del Sur y Chequia. Aquí en Bolavip México te llevaremos toda la información de lo que vaya ocurriendo en el Estadio Guadalajara.

Sigue el minuto a minuto de República de Corea vs Chequia
© Molly Darlington/Getty ImagesSigue el minuto a minuto de República de Corea vs Chequia

México ya consiguió los tres puntos del Grupo A, por lo que ahora se enfrentarán Corea del Sur y República Checa para ver quién se unirá a los que sumen en esta fase de grupos. Con la victoria del Tricolor, son ahora el primer lugar con el 2-0, pero cualquiera de estas dos selecciones puede tener la victoria con más anotaciones y bajarlos de puesto.

Es por ello que este duelo es muy importante para que los de Javier Aguirre puedan analizar a su siguiente rival, que precisamente es la República de Corea. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, también en territorio azteca, por lo que nos puede dejar un buen folclore y sobre todo un análisis más completo para este Mundial.

Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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