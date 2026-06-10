A pocas horas del comienzo del Mundial 2026, Ibai Llanos realizó una curiosa simulación con canicas para pronosticar el resultado del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La espera se hizo eterna pero falta cada vez menos para el comienzo de una nueva edición del Mundial. Este miércoles será el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, un encuentro que marcará el inicio de la máxima competición del futbol a nivel de selecciones.

Publicidad

Los aficionados mexicanos tienen muchísima ilusión en este torneo ya que se juega en casa y creen que el equipo de Javier Aguirre puede hacer historia. El Tri tendrá la presión de ser anfitrión, pero también contará con el apoyo de miles de fanáticos que llenarán las tribunas.

Encuesta¿Crees que México puede pelear ante las grandes potencias? ¿Crees que México puede pelear ante las grandes potencias? YA VOTARON 0 PERSONAS

El encuentro comenzará a las 13:00 hs de la CDMX y será el primero de la jornada. Más tarde, desde las 20:00 hs, Corea del Sur se enfrentará a República Checa en el otro partido correspondiente al mismo grupo. Mientras que el viernes juegan los otros dos anfitriones que son Estados Unidos y Canadá.

Como suele suceder en la previa de los grandes eventos, ya aparecieron múltiples predicciones y simulaciones sobre lo que podría ocurrir en el debut de México. Algunas favorecen al conjunto local, mientras que otras anticipan un partido mucho más parejo.

Publicidad

Sin embargo, el que sorprendió a todos en las redes sociales fue el famoso streamer español, Ibai Llanos. El creador de contenido realizó una curiosa simulación utilizando un juego de canicas, algo que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

¿Quién fue el ganador?

La gran sorpresa de la simulación de Ibai Llanos fue que Sudáfrica terminó imponiéndose sobre México. A través del recorrido de las canicas, el conjunto africano logró quedarse con la victoria en el experimento del streamer español, un resultado que llamó la atención.

Publicidad

En sintesis