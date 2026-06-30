Inglaterra o RD Congo: cuándo se define el rival de México en octavos de final del Mundial 2026

Conoce todo lo que tienes que saber sobre la llave que define al siguiente cruce del Tri.

México se lució ante Ecuador en 16avos de final del Mundial 2026 y lo venció por 2-0 para romper con la histórica maldición y meterse entre los 16 mejores de la competencia. Ahora, espera por el siguiente compromiso que le puede permitir extender su estadía en la máxima cita del futbol en el cual se enfrentará a un duro rival.

Publicidad

Este miércoles se enfrentan Inglaterra y RD Congo desde las 10:00hs del Centro de México por un lugar en octavos de final. Aunque los favoritos son los europeos, la realidad es que los africanos ya saben lo que es complicar a un equipo del Viejo Continente tras el empate que consiguió con Portugal 1-1 en la fase de grupos.

Día y hora del partido de México en octavos de final

El partido correspondiente a los octavos de final tiene como fecha pautada este domingo 5 de julio a las 18:00hs del Centro de México en el Estadio Azteca. Este será el último partido a disputarse en territorio mexicano, ya que las siguientes instancias se mudan a Estados Unidos.

México avanza a paso perfecto en la Copa del Mundo. Tras completas la fase de grupos con puntaje ideal y sin recibir goles, la victoria ante Ecuador le permitió extender la valla invicta y la racha de victorias a cuatro consecutivas. En ese sentido, Inglaterra será la gran prueba a superar en la cita más importante del futbol.

Publicidad

En síntesis