Inglaterra o RD Congo: cuándo se define el rival de México en octavos de final del Mundial 2026

México se lució ante Ecuador en 16avos de final del Mundial 2026 y lo venció por 2-0 para romper con la histórica maldición y meterse entre los 16 mejores de la competencia. Ahora, espera por el siguiente compromiso que le puede permitir extender su estadía en la máxima cita del futbol en el cual se enfrentará a un duro rival.
Este miércoles se enfrentan Inglaterra y RD Congo desde las 10:00hs del Centro de México por un lugar en octavos de final. Aunque los favoritos son los europeos, la realidad es que los africanos ya saben lo que es complicar a un equipo del Viejo Continente tras el empate que consiguió con Portugal 1-1 en la fase de grupos.
Día y hora del partido de México en octavos de final
El partido correspondiente a los octavos de final tiene como fecha pautada este domingo 5 de julio a las 18:00hs del Centro de México en el Estadio Azteca. Este será el último partido a disputarse en territorio mexicano, ya que las siguientes instancias se mudan a Estados Unidos.
México avanza a paso perfecto en la Copa del Mundo. Tras completas la fase de grupos con puntaje ideal y sin recibir goles, la victoria ante Ecuador le permitió extender la valla invicta y la racha de victorias a cuatro consecutivas. En ese sentido, Inglaterra será la gran prueba a superar en la cita más importante del futbol.
Inglaterra o RD Congo y el resto del camino de México hasta la final del Mundial 2026 en New York
En síntesis
- Clasificación histórica de México: Al vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, la Selección Mexicana rompió su racha histórica y se metió de manera oficial entre los 16 mejores equipos del mundo.
- Definición del próximo rival: El Tri espera al ganador del cruce de este miércoles entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, programado para las 10:00 horas (tiempo del Centro de México).
- Despedida de territorio nacional: El partido de octavos de final se disputará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Azteca, siendo el último encuentro del Mundial 2026 en suelo mexicano antes de que la competencia se traslade por completo a Estados Unidos.