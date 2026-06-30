Inglaterra o RD Congo y el resto del camino de México hasta la final del Mundial 2026 en New York

El Tri mantiene más que viva la ilusión de completar una actuación histórica en la Copa del Mundo.

El paso de México en la Copa del Mundo 2026 rompió con el histórico maleficio: alcanzar el quinto partido. Tras la contundente victoria ante Ecuador por 2-0 en los 16avos de final de la edición 2026 del mayor certamen del futbol, el Tri alcanzó la instancia que reúne a los 16 mejores de la competencia.

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De esta manera, México deberá esperar por el encuentro de este miércoles entre Inglaterra y RD Congo para conocer a su rival en la próxima instancia. El encuentro previsto para los octavos de final está pautado para el próximo domingo a las 18:00 horas del Centro de México en el Estadio Azteca.

México fue muy superior y eliminó a Ecuador para avanzar a octavos de final. (GETTY IMAGES)

A su vez, el vencedor de dicha llave se medirá con el vencedor de Brasil y Noruega, un encuentro entre sudamericanos y nórdicos que promete grandes emociones. Aquí ya se habla de cuartos de final, instancia a la que nunca ha llegado la Selección Mexicana.

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El cuadro completo de enfrentamientos del Mundial 2026

¿Ante quién sería una posible semifinal? Aquí el camino es mucho más largo y todavía queda historia por conocer, pero la realidad es que Argentina es la máxima candidata a llegar meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Con un duelo ante Cabo Verde que lo puede enfrentar con el ganador de Australia – Egipto y unos cuartos de final ante Colombia en un escenario hipotético, el Tri no quita el ojo de otro posible duelo latino.

La final es el sueño más grande. En la otra llave aparecen equipos como Francia, Marruecos y Bélgica, por lo que la ambición de vencer a una gran potencia se mantiene intacta. De todas maneras, el mensaje de la Selección es clara: ir paso a paso.

En síntesis

Histórica clasificación a octavos: México rompió la mala racha y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Ecuador en el Estadio Azteca.

México rompió la mala racha y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Ecuador en el Estadio Azteca. Próximo rival en la mira: El conjunto dirigido por Javier Aguirre jugará los octavos de final el próximo domingo a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Azteca, esperando al ganador del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo .

El conjunto dirigido por Javier Aguirre jugará los octavos de final el próximo (tiempo del Centro de México) en el Estadio Azteca, esperando al ganador del duelo entre . El camino de las llaves: En caso de avanzar a los cuartos de final (instancia inédita para el Tri), México se mediría ante el vencedor de la llave entre Brasil y Noruega.