La dura baja de Japón frente a Brasil

Este lunes continuamos con los partidos de los dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026, por lo que el juego que se viene es el de Japón vs Brasil, uno de los duelos que se espera muy intenso porque son dos escuadras que tienen un gran impacto en el futbol.

Publicidad

La dura baja de Japón vs Brasil

Sin embargo, en esta ocasión el equipo nipón tendrá una de las ausencias más sensibles para este enfrentamiento y es que Takefusa Kubo no podrá disputar este enfrentamiento. Precisamente en la conferencia de prensa previa Moriyasu ya reveló su baja para este duelo.

Cabe mencionar que en su primer partido del Mundial salió lesionado por una molestia muscular en la rodilla, pero no se notificó la gravedad y se ha perdido ya un par de encuentros. Sin embargo, se esperaba que para este duelo ya estuviera incorporado.

Lamentablemente, el estratega ya reveló que no podrá estar en la plantilla, ya que no se ha podido reincorporar a los entrenamientos. Su molestia física lo ha mantenido al margen de la competencia internacional, por lo que es una baja muy sensible.

Publicidad

La buena noticia es que ya se ha trabajado con su ausencia en los encuentros anteriores y los resultados han salido, por lo que han aprendido a sustituirlo para poder llegar a estas instancias, así veremos si el DT supo modificar de buena manera.

En síntesis