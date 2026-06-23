Los cambios de Javier Aguirre para el México vs Chequia

Este miércoles 24 de junio se disputará el partido de México vs República Checa, el tercer duelo de la fase de grupos del Mundial 2026. Para estas instancias, el cuadro de Javier Aguirre llega con dos victorias y seis puntos sumados, por lo que ya clasificó a dieciseisavos. Sin embargo, para este duelo ya auguró un par de cambios en el esquema.

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Los cambios de México vs Chequia

En la conferencia de prensa previa a este enfrentamiento, el “Vasco” mencionó que la primera modificación respecto a lo mostrado ante Corea del Sur, es la reincorporación de César Montes, quien fue expulsado ante Sudáfrica y se perdió el segundo partido, en esa posición puso a Edson Álvarez, por lo que ahora lo regresaría como contención.

Esta modificación también la hace porque los checos en su mayoría son altos y a balón parado podrían generar complicaciones. El jugador que más o menos tiene la misma estatura es el “cachorro”, por lo que lo pondría en su posición habitual en la defensa central. Pero habría una modificación más para el día de mañana con los checos.

El segundo cambio sería Brian Gutiérrez, el futbolista de las Chivas ha estado en un par de encuentros, pero debido a las amonestaciones, lo que quiere evitar el Vasco es que termine suspendido para el duelo de los dieciseisavos y ahí sí le complique la alineación en el próximo enfrentamiento, por lo que ya tendría una opción.

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En el primer juego, decidió darle la oportunidad a Gilberto Mora en lugar de Gutiérrez, por lo que se esperaría que en esta ocasión también sea esa la modificación pero para el cuadro inicial, ya que ante los sudafricanos fueron pocos los minutos que disputó cuando entró de cambio, precisamente por Brian.

En síntesis