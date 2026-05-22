El delantero mexicano fue contundente al catalogar al actual estratega del Tri como el mejor director técnico que tuvo el combinado nacional.

No caben dudas que Javier Hernández es uno de los futbolistas que más impacto generó en el país y en el mundo en la última década y media representando al futbol nacional. Ahora, en el ocaso de su carrera y fuera de la Selección Mexicana, se dio el gusto de dar una entrevista con la FIFA.

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Chicharito envió un importante mensaje de aliento pero también de compromiso para el Tri: “Espero que en estos últimos partidos de preparación lo haga muy bien y el equipo se cohesione. Es importante obtener un buen resultado en el primer partido, contra Sudáfrica. Con suerte, a partir de ahí podremos avanzar a un buen ritmo. El cielo es el límite”.

Por otro lado, también habló de unos de los mejores jugadores que integran hoy al equipo: “Raúl Jiménez es un delantero formidable. Santi (Giménez) está recuperándose de una lesión, pero al igual que Armando González, es un jugador que, desde mi punto de vista, puede marcar un gol en cualquier momento. González, además, es un magnífico revulsivo. Habrá que ver qué decide Javier Aguirre, si utilizar dos puntas o un delantero centro”.

Javier Aguirre buscará una histórica actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

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También se dio el gusto de opinar sobre Javier Aguirre, con el que fue contundente: “He oído cosas muy buenas sobre cómo ha evolucionado en el cargo. Es un seleccionador muy bueno. Desde el punto de vista táctico, tiene un sistema sumamente sólido y ha tenido muy buenos jugadores, de los que ha sabido sacar lo mejor en todo momento. En mi opinión, es el mejor seleccionador mexicano de la historia. Los grandes técnicos y los grandes jugadores siempre tienen que aparecer en las grandes ocasiones. Espero que así sea también ahora”.

Sobre sus participaciones mundialistas, detalló: “Siempre atesoraré mi primera participación mundialista. Era muy joven, tendría unos 21 o 22 años, y anoté un gol contra Francia en mi segundo partido. Mi abuelo hizo lo mismo en 1954, por lo que significa mucho para mí. De mi siguiente participación, si bien estaba en la banca y tenía entre 25 y 26 años, guardo gratos recuerdos como parte del grupo. Estaba en un buen momento, aunque la clasificación para la fase final no fue la mejor”.

¿Cómo es la trayectoria de Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

Cabe recordar que el Vasco está atravesando su tercer ciclo en México, siendo parte de los ciclos mundialistas a las ediciones 2002, 2010 y la presente 2026. Hasta el momento fueron 85 partidos dirigidos entre sus tres etapas, cosechando 51 victorias, 17 empates y 17 derrotas.

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En síntesis