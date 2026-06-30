¿Por qué no juega Javier ‘Chicharito’ Hernández en México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

El goleador histórico de la Selección Mexicana no ayudará al Tri en los 16avos de final de la Copa del Mundo.

La Selección de México buscará la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 este martes en el Estadio Ciudad de México (Azteca). Su rival en los 16avos será Ecuador, un equipo que recibió goles en dos de los tres partidos que disputó en la fase de grupos.

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No obstante, México no contará con su goleador histórico para este decisivo encuentro: Javier Hernández. El Chicharito fue parte de las Copas del Mundo 2010, 2014 y 2018, pero desde la edición de 2022 que no aparece entre los convocados y esta vez no fue la excepción.

¿Por qué el Chicharito Hernández no juega el Mundial 2026 con México?

Javier Hernández sí viajó a la Copa del Mundo, pero como comentarista de FOX Estados Unidos. Si bien todavía no anunció su retiro como profesional, el Chicharito no tiene club desde su salida de Chivas y, por ende, no fue tomado en cuenta por Javier Aguirre para el Mundial.

Javier Hernández fue al Mundial 2026 como periodista (Getty Images)

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Los goles que marcó Javier Hernández en Copas del Mundo