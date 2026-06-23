La actividad de la Jornada 2 de la Copa del Mundo 2026 continúa desde las 17:00 horas del Centro de México. Desde el BMO Field de Toronto, Canadá, Panamá enfrentará a Croacia para empezar a definir las posiciones del Grupo L. Ambas selecciones perdieron en sus respectivos debuts y están obligadas a sumar sus primeros puntos para aspirar a una clasificación a la siguiente instancia.
Encuesta¿Quién ganará entre Panamá y Croacia en Toronto, Canadá?
¿Quién ganará entre Panamá y Croacia en Toronto, Canadá?
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Los dirigidos por Thomas Christiansen perdieron una oportunidad de oro en su primera presentación. Cayeron 1-0, con un gol sobre la hora, ante Ghana, que en los papeles serían el rival más accesible de toda la zona. Ahora deben recuperarse contra dos contrincantes europeos, con lo que todo eso significa…
Los conducidos por Zlatko Dalić también mordieron el polvo, pero al menos fue contra la nación más fuerte del Grupo L: Inglaterra. Los británicos fueron muy superiores con un abultado marcador de 4-2 y por eso es que tendrán que realizar ajustes defensivos para lo que se viene contra los centroamericanos.
La alineación de Panamá para enfrentar a Croacia
- Orlando Mosquera
- César Blackman
- Jiovany Ramos
- José Córdoba
- Amir Murillo
- Carlos Harvey
- Cristian Martínez
- Andrés Andrade
- Yoel Bárcenas
- José Luis Rodríguez
- José Fajardo
- DT: Thomas Christiansen
La alineación de Croacia para enfrentar a Panamá
Erling Haaland aseguró que Francia va a derrotar a Noruega y que va a ser campeón del Mundial 2026
- Dominik Livaković
- Josip Stanišić
- Marin Pongracic
- Joško Gvardiol
- Josip Šutalo
- Luka Modrić
- Mateo Kovačić
- Marco Pasalic
- Martin Baturina
- Petar Musa
- Ivan Perišić
- DT: Zlatko Dalić
En síntesis
- 17:00 horas inicia el partido Panamá vs Croacia en el BMO Field de Toronto.
- Cero puntos: Panamá perdió 1-0 ante Ghana y Croacia 4-2 frente a Inglaterra.
- Thomas Christiansen es el director técnico de Panamá, quien liderará al equipo contra los europeos.