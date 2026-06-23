Sin Adalberto Carrasquilla con los centroamericanos, así se perfilan las alineaciones de Panamá y Croacia para la Jornada 2 del Mundial 2026.

La actividad de la Jornada 2 de la Copa del Mundo 2026 continúa desde las 17:00 horas del Centro de México. Desde el BMO Field de Toronto, Canadá, Panamá enfrentará a Croacia para empezar a definir las posiciones del Grupo L. Ambas selecciones perdieron en sus respectivos debuts y están obligadas a sumar sus primeros puntos para aspirar a una clasificación a la siguiente instancia.

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Los dirigidos por Thomas Christiansen perdieron una oportunidad de oro en su primera presentación. Cayeron 1-0, con un gol sobre la hora, ante Ghana, que en los papeles serían el rival más accesible de toda la zona. Ahora deben recuperarse contra dos contrincantes europeos, con lo que todo eso significa…

Los conducidos por Zlatko Dalić también mordieron el polvo, pero al menos fue contra la nación más fuerte del Grupo L: Inglaterra. Los británicos fueron muy superiores con un abultado marcador de 4-2 y por eso es que tendrán que realizar ajustes defensivos para lo que se viene contra los centroamericanos.

La alineación de Panamá para enfrentar a Croacia

Orlando Mosquera

César Blackman

Jiovany Ramos

José Córdoba

Amir Murillo

Carlos Harvey

Cristian Martínez

Andrés Andrade

Yoel Bárcenas

José Luis Rodríguez

José Fajardo

DT: Thomas Christiansen

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La alineación de Croacia para enfrentar a Panamá

Dominik Livaković

Josip Stanišić

Marin Pongracic

Joško Gvardiol

Josip Šutalo

Luka Modrić

Mateo Kovačić

Marco Pasalic

Martin Baturina

Petar Musa

Ivan Perišić

DT: Zlatko Dalić

En síntesis