Noruega derrotó por 3-2 a Senegal este lunes con un doblete de Erling Haaland y así el conjunto escandinavo sumó 6 puntos de 6 posibles en el comienzo del Mundial 2026. Ahora el equipo europeo se enfrenta con Francia para definir al líder del Grupo I.

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Francia tiene un gol más en la diferencia de goles, por lo que Noruega necesita sí o sí ganarle a Les Bleus para terminar como líderes de la zona. Sin embargo, Erling Haaland no confía en que su equipo derrote a los galos e incluso se animó a decir que Francia probablemente sea el campeón de la Copa del Mundo.

En pláticas con Fox Sports acerca del partido de Noruega ante Francia, Erling Haaland dijo que no le importa mucho el encuentro: “Honestamente no me interesa demasiado, ya clasificamos y eso es algo increíble. No me puede importar menos ese juego”.

“Ellos probablemente nos ganen y probablemente también ganen el Mundial“, aseguró Erling Haaland en la entrevista. La incógnita es si el delantero del Manchester City lo dijo porque lo cree de verdad o si expresó estas palabras para quitarse presión y darle toda la responsabilidad a Francia en el partido que se avecina.

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Erling Haaland admits that France will end up winning the 2026 World Cup



Freudian slip or Predictive programming? pic.twitter.com/PraJ3Es4XY — SPORTS IS FIXED (@SPORTSISFIXED1) June 23, 2026

¿Cuándo se enfrentan Noruega y Francia?

Noruega y Francia se enfrentan el próximo viernes 26 de junio a las 13:00hs (CDMX) en el Estadio Boston, más conocido como Estadio Gillette en Foxborough. Les Bleus derrotaron a Senegal por 3-1 y a Irak por 3-0 y llega con 6 puntos al tercer juego al igual que los escandinavos.

Por su parte, Erling Haaland convirtió un doblete en la goleada por 4-1 contra Irak y también hizo dos goles en la victoria por 3-2 frente a Senegal. El delantero del Manchester City es uno de los principales goleadores del Mundial, pero no es el líder ya que Lionel Messi anotó 5 tantos hasta el momento.

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En síntesis