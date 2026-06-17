Cristiano Ronaldo aún con oportunidad de levantar la Copa del Mundo al estilo de Messi

Este Mundial ya dejó una sorpresa más y es que cuando se pensaba que los actuales campeones de la Eurocopa, Portugal, en la posible última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo saldría como los favoritos para levantar el título, empataron 1-1 ante la República del Congo, que clasificó mediante el repechaje en el mes de marzo.

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Las esperanzas de ver salir campeón al Bicho se apagaron para muchos seguidores con este primer encuentro, sin embargo, hay una posibilidad de que les pase como a Lionel Messi y a Argentina en Qatar 2022, quienes pudieron levantar la Copa del Mundo después de un muy mal inicio en su fase de grupos en aquella ocasión.

Cristiano Ronaldo aún puede levantar la Copa del Mundo

Cuando la Albiceleste y el “10” disputaron su primer encuentro en el Mundial de Qatar 2022 se midieron ante Arabia Saudita, uno de los rivales al que menos se le temía. Se minimizó al rival tanto que lograron imponerse con un marcador de 2-1, ante ello las cosas mejoraron acomodando las piezas necesarias hasta tener el desenlace que ya conocemos.

Ahora, CR7 comienza con un empate que pesa y se podía ver en el rostro del astro portugués, por lo que tanto él como Messi han demostrado que una derrota así los hace crecer y aún le quedan un par de partidos; uno de ellos ante Colombia, para empezar a subir esos peldaños con rumbo al objetivo de obtener el Mundial 2026.

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En el caso de los argentinos, vencieron en sus dos próximos partidos para irse a los Octavos de Final, aquí tendrán que sumarle los 16vos; pero en la final lograron vencer a uno de los más fuertes, Francia, quien se mantiene en paso firme como otro de los favoritos, por lo que Cristiano y Portugal aún pueden seguir ese mismo camino de los actuales campeones.

En síntesis