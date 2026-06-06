Estados Unidos debuta en el Mundial el próximo viernes frente a Paraguay, mientras que Alemania juega ante Curazao.

Estados Unidos y Alemania se enfrentan este sábado 6 de junio en un amistoso más que importante para ambas selecciones antes del comienzo del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Soldier Field, ubicado en Chicago, y comienza a las 12:30hs (CDMX).

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Con respecto al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, Estados Unidos viene de ganarle por 3-2 a Senegal el domingo pasado en un amistoso. El USMNT debuta en la Copa del Mundo el próximo viernes 12 de junio ante Paraguay en el Estadio SoFi de California.

Por su parte, Alemania viene de golear por 4-0 a Finlandia el domingo pasado. Sin embargo, el equipo teutón sufrió la mala noticia de la lesión de Lennart Karl y Julian Nagelsmann tuvo que bajar al joven futbolista del Bayern Múnich de la convocatoria. Los europeos debutan el próximo domingo ante Curazao.

La probable alineación de Estados Unidos

Matt Freese

Alex Freeman

Mark McKenzie

Tim Ream

Antonee Robinson

Weston McKennie

Tyler Adams

Sebastian Berhalter

Brenden Aaronson

Folarin Balogun

Christian Pulisic

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La probable alineación de Alemania