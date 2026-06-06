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¿Juega Christian Pulisic? Las alineaciones de Estados Unidos vs. Alemania por el amistoso internacional

Estados Unidos debuta en el Mundial el próximo viernes frente a Paraguay, mientras que Alemania juega ante Curazao.

Estados Unidos y Alemania se enfrentan en un amistoso
© Getty ImagesEstados Unidos y Alemania se enfrentan en un amistoso

Estados Unidos y Alemania se enfrentan este sábado 6 de junio en un amistoso más que importante para ambas selecciones antes del comienzo del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Soldier Field, ubicado en Chicago, y comienza a las 12:30hs (CDMX).

Con respecto al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, Estados Unidos viene de ganarle por 3-2 a Senegal el domingo pasado en un amistoso. El USMNT debuta en la Copa del Mundo el próximo viernes 12 de junio ante Paraguay en el Estadio SoFi de California.

Por su parte, Alemania viene de golear por 4-0 a Finlandia el domingo pasado. Sin embargo, el equipo teutón sufrió la mala noticia de la lesión de Lennart Karl y Julian Nagelsmann tuvo que bajar al joven futbolista del Bayern Múnich de la convocatoria. Los europeos debutan el próximo domingo ante Curazao.

La probable alineación de Estados Unidos

  • Matt Freese
  • Alex Freeman
  • Mark McKenzie
  • Tim Ream
  • Antonee Robinson
  • Weston McKennie
  • Tyler Adams
  • Sebastian Berhalter
  • Brenden Aaronson
  • Folarin Balogun
  • Christian Pulisic

La probable alineación de Alemania

  • Oliver Baumann
  • Joshua Kimmich
  • Antonio Rüdiger
  • Nico Schlotterbeck
  • David Raum
  • Leon Goretzka
  • Aleksandar Pavlović
  • Leroy Sané
  • Nadiem Amiri
  • Florian Wirtz
  • Deniz Undav
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Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Alemania: TV y streaming online por un amistoso previo al Mundial 2026

Patricio Hechem
Patricio Hechem
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