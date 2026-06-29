Alemania es favorita en el partido, pero Paraguay quiere lograr el batacazo. Los distintos escenarios para la Albirroja.

Paraguay se enfrenta este lunes 29 de junio con Alemania en un partido decisivo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a las 14:30hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Boston.

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El equipo dirigido por Gustavo Alfaro pudo clasificar a esta instancia como uno de los ocho mejores terceros. Es evidente que Alemania es la favorita a avanzar a los octavos de final, pero Paraguay intentará dar el batacazo a través de su garra y de su defensa.

Los distintos escenarios de Paraguay ante Alemania

Si Paraguay pierde con Alemania este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final, entonces la Albirroja quedará eliminada de la Copa del Mundo y no tendrá posibilidad de seguir avanzando.

Si Paraguay empata con Alemania este lunes 29 de junio, entonces el partido se irá al tiempo suplementario en el que se juegan dos mitades de 15 minutos cada uno. En caso de que se mantenga la igualdad, se definirá al ganador por una tanda de penales.

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Si Paraguay le gana a Alemania este lunes 29 de junio, entonces la Albirroja logrará avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. En este caso, el conjunto de Gustavo Alfaro se enfrentaría con el ganador del duelo entre Francia y Suecia de este martes.

En síntesis