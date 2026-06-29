Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio en el segundo partido del día por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio en el segundo partido del día por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este encuentro trascendental comienza a las 14:30hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Boston.

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Por el lado de los germanos, Alemania clasificó a los dieciseisavos de final después de terminar como líder del Grupo E tras ganarle a Curazao y a Costa de Marfil y de perder con Ecuador. El conjunto europeo es el favorito a avanzar de ronda, pero deberá demostrarlo.

Por su parte, Paraguay superó la Fase de Grupos como uno de los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo. La albirroja perdió con Estados Unidos, le ganó a Turquía y empató con Australia e intentará dar el batacazo en Boston frente a Alemania.

La probable alineación de Alemania

Manuel Neuer

Joshua Kimmich

Jonathan Tah

Antonio Rüdiger

David Raum

Felix Nmecha

Aleksandar Pavlović

Leroy Sané

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Kai Havertz

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La probable alineación de Paraguay