Entérate cómo seguir la transmisión del último partido de los 'Stars and Stripes' antes de la Copa del Mundo.

Estados Unidos, anfitrión de la Copa del Mundo, cerrará su preparación para el evento deportivo del año con un amistoso internacional que dará que hablar este sábado. La escuadra local se medirá ante Alemania, una de las máximas campeonas del torneo de selecciones, a modo de ‘despedida’ previo a su estreno en la competición de FIFA.

Publicidad

Cómo llegan Estados Unidos y Alemania al amistoso:

El equipo de Mauricio Pochettino arriba a este compromiso luego de vencer por 3-2 a Senegal en su última presentación, con los goles de Dest, Pulisic y Balogun. En total, suma cuatro triunfos en sus últimos seis partidos, con dos derrotas de por medio. En lo que va del 2026 suma dos caídas y una victoria.

Por su parte, el conjunto de Julian Naggelsman viene de golear por 4-0 a Finlandia en su más reciente actuación, con tantos de Undav (x2), Wirtz y Musiala. El presente de esta selección es inmejorable: acumula ¡nueve victorias consecutivas! y no pierde desde hace exactamente un año.

Cuándo y a qué hora juegan Estados Unidos vs. Alemania por un amistoso:

El partido entre los ‘Stars and Stripes’ y los ‘Die Mannschaft’ se disputará este sábado 6 de junio, desde las 12.30 horas del Centro de México, en el segundo turno de amistosos. El encuentro tendrá como sede al Soldier Field, ubicado en Chicago, Illinois, con capacidad para hasta 62 mil espectadores. No obstante, no se espera un lleno total.

Publicidad

El Soldier Field espera por Alemania y EEUU [Foto: Getty]

Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Alemania por TV en México:

El duelo entre norteamericanos y europeos contará con la transmisión en directo y en exclusiva para todo el territorio mexicano, por televisión, de la pantalla de ESPN.

Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Alemania por Internet en México:

El amistoso internacional de este sábado en Chicago se podrá sintonizar en directo en suelo mexicano, en forma online vía streaming, por la plataforma Disney+ Premium. ¡Se despiden antes de ir al Mundial 2026!