Estados Unidos y Australia abren la jornada de este viernes 19 de junio en el Mundial 2026. El encuentro por la segunda fecha del Grupo D se lleva a cabo en el Estadio Seattle y comienza a partir de las 13:00hs (CDMX). El juego es clave pensando en el liderazgo de la zona.
El equipo dirigido por Mauricio Pochettino goleó por 4-1 a Paraguay en el debut de la Copa del Mundo y es el favorito a llevarse el triunfo hoy frente a Australia, pero deberá demostrarlo en el campo. Además, Christian Pulisic no se encuentra en las mejores condiciones físicas y podría no jugar o sumar pocos minutos.
Por su parte, Australia sorprendió al derrotar por 2-0 a Turquía en el primer partido del Mundial 2026. Los Socceroos brillaron con un futbol de repliegue y contragolpe rápido y seguramente eso intentarán hacer de nuevo, en este caso frente a Estados Unidos.
La alineación de Estados Unidos
- Matt Freese
- Sergiño Dest
- Alex Freeman
- Chris Richards
- Tim Ream
- Antonee Robinson
- Tyler Adams
- Malik Tillman
- Weston McKennie
- Ricardo Pepi
- Folarin Balogun
La alineación de Australia
- Patrick Beach
- Jordan Bos
- Alessandro Circati
- Cameron Burgess
- Harry Souttar
- Jacob Italiano
- Aidan O’Neill
- Mathew Leckie
- Paul Okon-Engstler
- Nishan Velupillay
- Mohamed Touré