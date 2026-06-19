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Mundial 2026

¡No juega Christian Pulisic! Las alineaciones confirmadas de Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026

Estados Unidos y Australia se enfrentan en el Estadio de Seattle. Ambas selecciones vienen de ganar en su debut mundialista.

Christian Pulisic podría no ser titular con Estados Unidos
© Getty ImagesChristian Pulisic podría no ser titular con Estados Unidos

Estados Unidos y Australia abren la jornada de este viernes 19 de junio en el Mundial 2026. El encuentro por la segunda fecha del Grupo D se lleva a cabo en el Estadio Seattle y comienza a partir de las 13:00hs (CDMX). El juego es clave pensando en el liderazgo de la zona.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino goleó por 4-1 a Paraguay en el debut de la Copa del Mundo y es el favorito a llevarse el triunfo hoy frente a Australia, pero deberá demostrarlo en el campo. Además, Christian Pulisic no se encuentra en las mejores condiciones físicas y podría no jugar o sumar pocos minutos.

Por su parte, Australia sorprendió al derrotar por 2-0 a Turquía en el primer partido del Mundial 2026. Los Socceroos brillaron con un futbol de repliegue y contragolpe rápido y seguramente eso intentarán hacer de nuevo, en este caso frente a Estados Unidos.

La alineación de Estados Unidos

  • Matt Freese
  • Sergiño Dest
  • Alex Freeman
  • Chris Richards
  • Tim Ream
  • Antonee Robinson
  • Tyler Adams
  • Malik Tillman
  • Weston McKennie
  • Ricardo Pepi
  • Folarin Balogun

La alineación de Australia

  • Patrick Beach
  • Jordan Bos
  • Alessandro Circati
  • Cameron Burgess
  • Harry Souttar
  • Jacob Italiano
  • Aidan O’Neill
  • Mathew Leckie
  • Paul Okon-Engstler
  • Nishan Velupillay
  • Mohamed Touré
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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