Estados Unidos y Australia se enfrentan en el Estadio de Seattle. Ambas selecciones vienen de ganar en su debut mundialista.

Estados Unidos y Australia abren la jornada de este viernes 19 de junio en el Mundial 2026. El encuentro por la segunda fecha del Grupo D se lleva a cabo en el Estadio Seattle y comienza a partir de las 13:00hs (CDMX). El juego es clave pensando en el liderazgo de la zona.

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El equipo dirigido por Mauricio Pochettino goleó por 4-1 a Paraguay en el debut de la Copa del Mundo y es el favorito a llevarse el triunfo hoy frente a Australia, pero deberá demostrarlo en el campo. Además, Christian Pulisic no se encuentra en las mejores condiciones físicas y podría no jugar o sumar pocos minutos.

Por su parte, Australia sorprendió al derrotar por 2-0 a Turquía en el primer partido del Mundial 2026. Los Socceroos brillaron con un futbol de repliegue y contragolpe rápido y seguramente eso intentarán hacer de nuevo, en este caso frente a Estados Unidos.

La alineación de Estados Unidos

Matt Freese

Sergiño Dest

Alex Freeman

Chris Richards

Tim Ream

Antonee Robinson

Tyler Adams

Malik Tillman

Weston McKennie

Ricardo Pepi

Folarin Balogun

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La alineación de Australia