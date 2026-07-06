¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026

CR7 fue titular en todos los partidos del seleccionado luso en la presente Copa del Mundo. ¿Vuelve a integrar el 11 inicial?

Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio desde las 13:00 hs (CDMX) en lo que promete ser el partido más atractivo de los octavos de final del Mundial 2026. Los dos seleccionados europeos llegaban como candidatos a la cita mundialista, pero hoy uno quedará eliminado.

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El valor agregado de este encuentro es que podría ser el último baile de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo. CR7 es el único futbolista que consiguió marcar en seis ediciones distintas y, de quedar eliminado, será su despedida.

Cristiano Ronaldo celebra su gol ante Croacia (Getty Images)

Por eso, todo apunta a que el delantero de Al-Nassr jugará de titular ante España, tal como lo hizo en todos los partidos del Mundial 2026 hasta el momento bajo la dirección de Roberto Martínez. A continuación, conoce las probables alineaciones.

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Probable alineación de Portugal

Diogo Costa

Joao Cancelo

Ruben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Joao Neves

Vitinha

Pedro Neto

Bruno Fernandes

Rafael Leao

Cristiano Ronaldo

Probable alineación de España