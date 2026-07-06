¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026

Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio desde las 13:00 hs (CDMX) en lo que promete ser el partido más atractivo de los octavos de final del Mundial 2026. Los dos seleccionados europeos llegaban como candidatos a la cita mundialista, pero hoy uno quedará eliminado.
El valor agregado de este encuentro es que podría ser el último baile de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo. CR7 es el único futbolista que consiguió marcar en seis ediciones distintas y, de quedar eliminado, será su despedida.
Cristiano Ronaldo celebra su gol ante Croacia (Getty Images)
Por eso, todo apunta a que el delantero de Al-Nassr jugará de titular ante España, tal como lo hizo en todos los partidos del Mundial 2026 hasta el momento bajo la dirección de Roberto Martínez. A continuación, conoce las probables alineaciones.
Probable alineación de Portugal
- Diogo Costa
- Joao Cancelo
- Ruben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Vitinha
- Pedro Neto
- Bruno Fernandes
- Rafael Leao
- Cristiano Ronaldo
Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Portugal vs. España por los octavos de final según la IA
Probable alineación de España
- Unai Simon
- Pedro Porro
- Pau Cubarsi
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Rodri
- Dani Olmo
- Pedri
- Lamine Yamal
- Alex Baena
- Mikel Oyarzabal