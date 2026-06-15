¿Juega Federico Valverde? Las alineaciones de Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026

La selección de Uruguay debuta en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita con la obligación de sumar de a tres para dar un paso importante hacía la próxima fase.

Luego del histórico empate de Cabo Verde ante España, Uruguay tiene una gran oportunidad de quedar como único líder del Grupo H del Mundial 2026. Para lograrlo, deberá vencer este sábado a Arabia Saudita en un encuentro que puede marcar el rumbo de la zona.

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Desde las 16:00 hs de la CDMX, el equipo de Marcelo Bielsa se enfrenta al seleccionado asiático en busca de sus primeros tres puntos en el certamen, sabiendo que la igualdad de los europeos abrió una puerta importante para soñar con terminar en lo más alto del grupo.

De todas formas, la Celeste tendrá una prueba exigente. Del otro lado estará una Arabia Saudita que ya demostró en la última Copa del Mundo que puede dar golpes inesperados, cuando sorprendió a todos derrotando a Argentina en su debut en Qatar 2022 y consiguió una de las victorias más recordadas de su historia.

Alineación de Uruguay para medirse con Arabia Saudita

Fernando Muslera

Guillermo Varela

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Matías Viña

Federico Valverde

Manuel Ugarte

Rodrigo Bentancur

Maximiliano Araújo

Federico Viñas

Darwin Núñez

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Alineación de Arabia Saudita para jugar ante Uruguay

Mohammed Al-Owais

Saud Abdulhamid

Hassan Tambakti

Ali Al-Bulaihi

Yasir Al-Shahrani

Mohamed Kanno

Salman Al-Faraj

Salem Al-Dawsari

Firas Al-Buraikan

Abdulrahman Ghareeb

Saleh Al-Shehri

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