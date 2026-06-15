¿Juega Federico Valverde? Las alineaciones de Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026

Luego del histórico empate de Cabo Verde ante España, Uruguay tiene una gran oportunidad de quedar como único líder del Grupo H del Mundial 2026. Para lograrlo, deberá vencer este sábado a Arabia Saudita en un encuentro que puede marcar el rumbo de la zona.
Desde las 16:00 hs de la CDMX, el equipo de Marcelo Bielsa se enfrenta al seleccionado asiático en busca de sus primeros tres puntos en el certamen, sabiendo que la igualdad de los europeos abrió una puerta importante para soñar con terminar en lo más alto del grupo.
De todas formas, la Celeste tendrá una prueba exigente. Del otro lado estará una Arabia Saudita que ya demostró en la última Copa del Mundo que puede dar golpes inesperados, cuando sorprendió a todos derrotando a Argentina en su debut en Qatar 2022 y consiguió una de las victorias más recordadas de su historia.
Alineación de Uruguay para medirse con Arabia Saudita
- Fernando Muslera
- Guillermo Varela
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Matías Viña
- Federico Valverde
- Manuel Ugarte
- Rodrigo Bentancur
- Maximiliano Araújo
- Federico Viñas
- Darwin Núñez
Alineación de Arabia Saudita para jugar ante Uruguay
- Mohammed Al-Owais
- Saud Abdulhamid
- Hassan Tambakti
- Ali Al-Bulaihi
- Yasir Al-Shahrani
- Mohamed Kanno
- Salman Al-Faraj
- Salem Al-Dawsari
- Firas Al-Buraikan
- Abdulrahman Ghareeb
- Saleh Al-Shehri
Dónde ver EN VIVO Arabia Saudita vs. Uruguay por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online
En sintesis
- Uruguay y Arabia Saudita se enfrentan este sábado en la fase de grupos del Mundial.
- El equipo de Marcelo Bielsa busca el liderato del Grupo H a las 16:00.
- El delantero Darwin Núñez lidera la alineación titular confirmada para el partido de Uruguay.