La Celeste y los Tiburones Azules se enfrentan por la primera jornada del certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo 21 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Ambos equipos van por la victoria tras estrenarse con empate.

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Del lado del equipo a cargo de Marcelo Bielsa, viene de un inicio irregular tras emepatar por 1-1 ante Arabia Saudita por la Jornada 1. En los papeles, este inicio fue una decepción al considerarse favorito para ganar ese compromiso.

Los hombres dirigidos por Pedro Brito también vienen de empatar pero por 0-0 ante España. Al contrario a la situación de los sudamericanos, este empate fue una proeza para el país, que cabe recordar que está debutando en el certamen.

La alineación confirmada de Uruguay vs. Cabo Verde

Fernando Muslera

Guillermo Varela

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Juan Sanabria

Maximiliano Araújo

Federico Valverde

Manuel Ugarte

Rodrigo Bentancur

Agustín Canobbio

Federico Viñas

DT: Marcelo Bielsa

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La alineación confirmada de Cabo Verde vs. Uruguay