¿Juega Frenkie de Jong? Las alineaciones de Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

Países Bajos debuta oficialmente en el Mundial 2026 ante la siempre complicada Japón que ya dio batacazos en mundiales anteriores.

La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este domingo con uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Países Bajos hará su presentación en el certamen frente a Japón, en un duelo correspondiente al Grupo F que promete emociones desde el inicio.

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El encuentro se disputará desde las 14:00 horas de la Ciudad de México en el Dallas Stadium, escenario que albergará uno de los choques más esperados del día. Ambos seleccionados llegan con expectativas importantes y saben que comenzar con una victoria puede resultar clave para encaminar la clasificación.

En la previa, el conjunto neerlandés aparece como favorito gracias a la calidad de su plantel y a la presencia de futbolistas que compiten en las principales ligas de Europa. Además, históricamente ha sido una selección protagonista en las Copas del Mundo y vuelve a ilusionarse con llegar lejos.

Sin embargo, Japón hace tiempo dejó de ser una sorpresa en el futbol internacional. El seleccionado asiático viene creciendo de manera sostenida y ha demostrado en los últimos mundiales que puede competir de igual a igual frente a cualquier potencia.

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De hecho, los japoneses protagonizaron varios batacazos en las últimas ediciones de la Copa del Mundo y ahora intentarán sumar otro capítulo a su historia. Con un equipo veloz, dinámico y ordenado, buscarán complicar a uno de los candidatos del grupo.

La alineación de Países Bajos para medirse con Japón

Mark Flekken

Denzel Dumfries

Micky van de Ven

Frenkie de Jong

Jan Paul van Hecke

Virgil van Dijk

Ryan Gravenberch

Tijani Reijnders

Donyell Malen

Crysencio Summerville

Cody Gakpo

La alineación de Japón para jugar ante Países Bajos

Zion Suzuki

Ritsu Doan

Keito Nakamura

Hiroki Ito

Ko Itakura

Takehiro Tomiyasu

Ao Tanaka

Take Kubo

Junya Ito

Ayase Ueda

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DT: Hajime Moriyasu.

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