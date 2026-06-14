¿Juega Frenkie de Jong? Las alineaciones de Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este domingo con uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Países Bajos hará su presentación en el certamen frente a Japón, en un duelo correspondiente al Grupo F que promete emociones desde el inicio.
Encuesta¿Japón podrá dar el batacazo ante Países Bajos?
¿Japón podrá dar el batacazo ante Países Bajos?
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El encuentro se disputará desde las 14:00 horas de la Ciudad de México en el Dallas Stadium, escenario que albergará uno de los choques más esperados del día. Ambos seleccionados llegan con expectativas importantes y saben que comenzar con una victoria puede resultar clave para encaminar la clasificación.
En la previa, el conjunto neerlandés aparece como favorito gracias a la calidad de su plantel y a la presencia de futbolistas que compiten en las principales ligas de Europa. Además, históricamente ha sido una selección protagonista en las Copas del Mundo y vuelve a ilusionarse con llegar lejos.
Sin embargo, Japón hace tiempo dejó de ser una sorpresa en el futbol internacional. El seleccionado asiático viene creciendo de manera sostenida y ha demostrado en los últimos mundiales que puede competir de igual a igual frente a cualquier potencia.
De hecho, los japoneses protagonizaron varios batacazos en las últimas ediciones de la Copa del Mundo y ahora intentarán sumar otro capítulo a su historia. Con un equipo veloz, dinámico y ordenado, buscarán complicar a uno de los candidatos del grupo.
La alineación de Países Bajos para medirse con Japón
Partidos de hoy en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 14 de junio y cómo ver en México
- Mark Flekken
- Denzel Dumfries
- Micky van de Ven
- Frenkie de Jong
- Jan Paul van Hecke
- Virgil van Dijk
- Ryan Gravenberch
- Tijani Reijnders
- Donyell Malen
- Crysencio Summerville
- Cody Gakpo
La alineación de Japón para jugar ante Países Bajos
- Zion Suzuki
- Ritsu Doan
- Keito Nakamura
- Hiroki Ito
- Ko Itakura
- Takehiro Tomiyasu
- Ao Tanaka
- Take Kubo
- Junya Ito
- Ayase Ueda
DT: Hajime Moriyasu.
En sintesis
- Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo por el Grupo F del Mundial 2026.
- El partido comenzará a las 14:00 horas en el Dallas Stadium de EE. UU.
- El director técnico Hajime Moriyasu lidera la alineación oficial de la selección de Japón.