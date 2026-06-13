¿Juega Neymar? Las alineaciones de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos se enfrentan en un partidazo que se lleva a cabo en el Estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey.

La espera por ver el partido entre Brasil y Marruecos por el Mundial 2026 llegó a su fin. Las dos selecciones se enfrentan este sábado 13 de junio por la primera jornada del Grupo C en un juego que se lleva a cabo en el Estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey.

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Con respecto a la verdeamarelha, ya está confirmado que Neymar no va a jugar y se espera su presencia para el segundo partido. Brasil no sale campeón desde el Mundial 2002 y busca cortar su racha negativa; un triunfo ante Marruecos le daría mucha confianza.

Por el lado del conjunto africano, Marruecos tiene todos los números para ser una de las selecciones revelaciones en la Copa del Mundo. El equipo liderado por Achraf Hakimi intentará dar la sorpresa este sábado y, por qué no, ganarle a Brasil en el MetLife.

La probable alineación de Brasil

Alisson Becker

Danilo

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Alex Sandro

Casemiro

Bruno Guimarães

Lucas Paquetá

Raphinha

Vinícius Júnior

Matheus Cunha

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La probable alineación de Marruecos