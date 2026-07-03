Entérate aquí cómo se desarrollará la próxima ronda eliminatoria de la Copa del Mundo.

¡Está todo preparado! Tras poner fin a los dieciseisavos, han quedado confirmados los octavos de final del Mundial 2026, con interesantísimas propuestas para no perderse. En este desglose, podrás repasar qué países disputarán esta nueva ronda, cuáles serán los partidos, cuándo se jugarán y cómo está el cuadro del torneo.

Publicidad

Todos los clasificados a octavos de final del Mundial 2026:

Estos son los 16 equipos que tienen pasaje a la próxima fase del torneo de selecciones, y que mantienen sus chances de alcanzar la gloria:

CAF (2): Egipto y Marruecos.

Egipto y Marruecos. CONCACAF (3): Canadá, Estados Unidos y México.

Canadá, Estados Unidos y México. CONMEBOL (4): Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay.

Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. UEFA (7): Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Portugal y Suiza.

Tal como se puede evidenciar, Europa es el continente que más representantes tiene en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Publicidad

Todos los cruces de octavos de final del Mundial 2026:

Estos son los 8 enfrentamientos de carácter eliminatorio que han quedado conformados para esta nueva etapa del certamen de la FIFA:

Canadá vs. Marruecos | CONCACAF vs. CAF.

| CONCACAF vs. CAF. Paraguay vs. Francia | CONMEBOL vs. UEFA.

| CONMEBOL vs. UEFA. España vs. Portugal | UEFA vs. UEFA.

| UEFA vs. UEFA. Estados Unidos vs. Bélgica | CONCACAF vs. UEFA.

| CONCACAF vs. UEFA. Brasil vs. Noruega | CONMEBOL vs. UEFA.

| CONMEBOL vs. UEFA. México vs. Inglaterra | CONCACAF vs. UEFA.

| CONCACAF vs. UEFA. Argentina vs. Egipto | CONMEBOL vs. CAF.

| CONMEBOL vs. CAF. Suiza vs. Colombia | UEFA vs. CONMEBOL.

A excepción de un único cruce, el resto de los duelos todos ponen cara a cara a selecciones de diferentes continentes.

Publicidad

El cuadro de los octavos de final del Mundial 2026:

¿Cuándo comienzan los octavos de final del Mundial 2026?

Los octavos de esta Copa Mundial de la FIFA darán inicio este mismo sábado 4 de julio a las 11.00 horas del Centro de México. Esta fase la abrirá uno de los anfitriones, Canadá, bien temprano en la mañana. Se disputarán dos encuentros por día hasta tener listos a los ocho ganadores que abrocharán la clasificación.

El calendario de los octavos de final del Mundial 2026:

Estos son los días, horarios y sedes para la siguiente instancia de la Copa del Mundo, repartidos en cuatro jornadas diferentes:

Publicidad

Sábado 4 de julio:

Canadá vs. Marruecos– 11.00 horas, en el Estadio Houston.

Paraguay vs. Francia – 15.00 horas, en el Estadio Filadelfia.

Domingo 5 de julio:

Brasil vs. Noruega – 14.00 horas, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

México vs. Inglaterra – 18.00 horas, en el Estadio Ciudad de México.

Lunes 6 de julio:

España vs. Portugal – 13.00 horas, en el Estadio Dallas.

Estados Unidos vs. Bélgica – 18.00 horas, en el Estadio Seattle.

Publicidad

Martes 7 de julio:

Argentina vs. Egipto – 11.00 horas, en el Estadio Atlanta.

Suiza vs. Colombia – 14.00 horas, en el Estadio Vancouver.

Todos los eliminados en dieciseisavos del Mundial 2026:

Estos son los 16 equipos que quedaron afuera de la competencia internacional en la última ronda eliminatoria y no podrán aspirar al título:

AFC (1): Japón.

Japón. CAF (7): Argelia, Cabo Verde, Congo, Costa de Marfil, Ghana, Senegal y Sudáfrica.

Argelia, Cabo Verde, Congo, Costa de Marfil, Ghana, Senegal y Sudáfrica. CONMEBOL (1): Ecuador.

Ecuador. OFC (1): Australia.

Australia. UEFA (6): Alemania, Austria, Bosnia, Croacia, Países Bajos y Suecia.

Publicidad

El que más dañado salió de esta última etapa que pasó fue con claridad África, continente que perdió a siete de los nueve que disputaron la fase.