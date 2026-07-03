El "10" extendió su buen momento en la Copa y no quiere que le corten más distancias.

¡Si no los hace él, no vale! Luego de ser protagoniza en fase de grupos, Lionel Messi apareció nuevamente para la Selección Argentina. La ‘Scaloneta’ comenzó su camino en los Playoffs para continuar la defensa del título, y su capitán se hizo notar otra vez. El astro albiceleste abrió la cuenta para su equipo pero también le sirve a modo personal.

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A los 29 minutos del primer tiempo, el delantero recibió un envío en largo de Lisandro Martínez por detrás de los centrales, y definió con clase ante la salida de Vozinha. De este modo, Leo Messi convirtió el 1-0 de Argentina ante Cabo Verde, en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con esta nueva conquista, el crack de Argentina extendió un registro muy curioso en este torneo: marcó todos los goles de su equipo en lo que va de la Copa del Mundo. La escuadra sudamericana pudo mandar el balón a la red hasta ahora en todos los partidos de este torneo, y cada uno de los tantos fue por autoría de Lionel Messi.

Messi sigue de racha en el Mundial [Foto: Getty]

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En el transcurso de este Mundial 2026, el capitán albiceleste lleva 7 tantos en su cuenta en apenas 4 juegos disputados, entre fase de grupos y ahora dieciseisavos de final. Le convirtió tres a Argelia, dos a Austria, uno a Jordania y uno a Cabo Verde. El resto de los jugadores de Argentina aún no pudo escribir su nombre en el marcador.

Con su última anotación ante Cabo Verde, Lionel Messi se alejó como el líder de la tabla de goleo de esta competencia, con sus siete tantos marcados. Por detrás, como inmediato perseguidor figura Kylian Mbappé, con seis goles. Erling Haaland y Harry Kane completan el podio de artilleros con sus cinco goles. Por ahora, Cristiano Ronaldo lleva apenas tres.

La tabla de goleo del Mundial 2026 tras el tanto de Lionel Messi: