¿Quién es el árbitro de Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026?

Canadá y Marruecos se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. Conoce todo sobre el árbitro inglés.

Canadá y Marruecos disputan este sábado 4 de julio el primer partido por los octavos de final del Mundial 2026. El margen de error es cada vez menor y los encuentros son cada vez más tensionados. En este caso, el juego inicia a las 11:00hs (Ciudad de México).

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Estos partidos tan importantes ya empiezan a ser dirigidos por los mejores árbitros del mundo, o al menos los más considerados para FIFA. Es por eso que Michael Oliver será quien impartirá justicia en el juego entre Canadá y Marruecos por los octavos de final.

La historia de Michael Oliver

Nacido el 20 de febrero de 1985 en Ashington, Inglaterra, Michael Oliver es uno de los árbitros ingleses más prestigiosos del mundo. A sus 41 años todavía le queda recorrido, pero el silbante ya participó de más de 400 partidos en la Premier League y está cerca de llegar a los 50 encuentros dirigidos en la Champions League.

Michael Oliver con Kylian Mbappé en el Mundial 2026 (Getty Images)

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Esta es la segunda Copa del Mundo para el inglés. Michael Oliver ya dirigió el triunfo por 5-1 de Países Bajos ante Suecia y la victoria por 4-1 de Francia a Noruega en la actual edición del Mundial, mientras que en 2022 por ejemplo estuvo en el juego de México ante Arabia Saudita que salió 2-1 a favor del Tri.

Michael Oliver dirigió 8 partidos de la Champions League en la temporada pasada y el último fue la ida entre Real Madrid y Bayern Múnich por los cuartos de final en el Santiago Bernabéu. El inglés nunca estuvo en un partido con Canadá o Marruecos, así que esta será la primera vez.

El inglés suele ser un árbitro autoritario y con una personalidad tranquila. Michael Oliver dirigió más de 800 partidos en su carrera como silbante principal y espera poder seguir teniendo al menos un encuentro más en la Copa del Mundo, aunque también eso dependerá de si Inglaterra avanza o no en el torneo.

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En síntesis