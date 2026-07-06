Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 en el Seattle Stadium. Este será el árbitro principal del partido y el equipo arbitral encargado de impartir justicia en un duelo decisivo por un lugar en los cuartos de final.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán por los octavos de final del Mundial 2026 en un partido que promete muchas emociones. El encuentro se disputará en el Seattle Stadium y definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los cuartos de final.

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El encargado de impartir justicia será Adham Makhadmeh, árbitro internacional de Jordania, quien tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los cruces más importantes de la fase de eliminación directa del torneo, que definirá un clasificado más.

Makhadmeh ya tuvo participación en esta Copa del Mundo, donde fue designado para tres encuentros de la fase previa: España vs. Cabo Verde, Nueva Zelanda vs. Bélgica e Inglaterra vs. República Democrática del Congo. Ahora volverá a tener acción en un compromiso decisivo por un lugar entre los ocho mejores del certamen.

Adham Makhadmeh en Inglaterra vs. Congo (Getty Images)

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Nacido el 13 de febrero de 1987 en Irbid, Jordania, Adham Mohammad Tumah Makhadmeh es árbitro internacional FIFA desde 2013 y dirige habitualmente en la Liga Premier de Jordania.

A lo largo de su trayectoria estuvo presente en importantes competiciones de selecciones, como las Eliminatorias Asiáticas para la Copa del Mundo, la Copa Asiática, el Campeonato Sub-23 de la AFC, el Campeonato de la SAFF, el Campeonato de la ASEAN y el Mundial Sub-20 de Polonia 2019. Además, también sumó experiencia en torneos continentales de clubes, entre ellos la Liga de Campeones de la AFC, la Copa AFC, la Copa Presidente de la AFC y el Campeonato de Clubes Árabes.

Cuerpo arbitral de Estados Unidos vs. Bélgica

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Adham Makhadmeh (Jordania) Asistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Mohammad Alkalaf (Jordania) Asistente 2: Ahmad Alroalle (Jordania)

Ahmad Alroalle (Jordania) Cuarto árbitro: Pierre Atcho (Gabón)

Pierre Atcho (Gabón) Quinto árbitro: Boris Ditsoga (Gabón)

Boris Ditsoga (Gabón) VAR: Khamis Al Marri (Qatar)

Khamis Al Marri (Qatar) AVAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Nicolás Gallo (Colombia) SVAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)

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