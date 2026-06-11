Conoce qué dice el tema que hace vibrar a un país y que hará latir las gradas de la Copa Mundial de la FIFA.

Mientras que en Estados Unidos el futbol se vive ‘de otra manera’, el que le dará condimento al Mundial 2026 será México. Estamos hablando de un país donde este deporte se vive de una manera inigualable, donde cómo gira el balón define el estado de ánimo en cada casa. Al mismo tiempo, se trata de uno de los públicos más fieles que hay en el planeta.

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En esta nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA, se escuchará en las tribunas el mítico “Cielito Lindo”, la canción más popular de la hinchada de México. Es un tema que une a todos los mexicanos en un solo cuerpo y un solo corazón. Junto al himno, de lo más representativo y emocionante que podrás oír en los partidos que se jugarán en este campeonato.

Tal como sucedió en los últimos amistosos de México, durante todo este Mundial 2026 bajará el cántico de las gradas varias veces en un mismo juego, en cada estadio que juegue el equipo. Aficionados locales y también ajenos a la Selección Mexicana se contagiarán del sentimiento que transmiten sus palabras y se sumarán a entonar sus estrofas.

Al momento de cantar el Cielito Lindo, los aficionados levantan sus copas y gritan con toda su fuerza, con la bebida que estén tomando en la cancha. Será una escena reiterada, especialmente en los encuentros de México pero también en otros donde la fanaticada tricolor esté presente. A continuación, apréndete la letra de la producción musical.

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La fanaticada de México prepara la fiesta mundialista [Foto: Getty]

La letra de Cielito Lindo, canción de la afición de México en el Mundial 2026:

De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando

Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando

De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando

Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando

Ay, ay, ay, ay

Canta y no llores

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones (estrofa más cantada)

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Ay, ay, ay, ay

Canta y no llores

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones

Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca

No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca

Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca

No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca

Ay, ay, ay, ay

Canta y no llores

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones

Ay, ay, ay, ay

Canta y no llores

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones

Siempre que te enamores

Mira primero, mira primero

Donde pones los ojos, cielito lindo

No llores luego

Ay, ay, ay, ay

Canta y no llores

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones

Ay, ay, ay, ay

Canta y no llores

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones…