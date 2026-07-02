Liam Gallagher, de Oasis, predijo un 5-0 de Inglaterra sobre México y el cantante de Maná lo puso en su lugar

El intercambio de opiniones llegó hasta el ámbito internacional y, tras un fuerte mensaje, la respuesta mexicana no tardó en llegar.

La previa del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se está calentando con fuerza en las últimas horas. La histórica rivalidad deportiva entre ambos países se trasladó sorpresivamente al ámbito artístico, donde se cruzaron dos de las figuras más importantes de la música internacional.

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El inesperado cruce entre Maná y Liam Gallagher

El picante cruce comenzó cuando Liam Gallagher, el legendario y siempre polémico vocalista de la banda británica Oasis, publicó un tuit fiel a su estilo donde predijo un contundente 5-0 a favor del seleccionado de los Tres Leones. Ante la enorme repercusión de la provocación, Fher Olvera, el cantante del grupo Maná, le respondió mediante un video afirmando que esa superioridad estaba por verse en la cancha.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate wey. ¿5-0? Cálmate. Ahí nos vemos el domingo para ver como nos va, wey. No mames, ja”, expresó Olvera en sus redes sociales.

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Las declaraciones de ambos artistas generaron una ola de interacciones entre los fanáticos de la música y el futbol. Mientras los ingleses respaldaron la confianza del menor de los Gallagher, los aztecas apoyaron la reacción del músico tapatío para defender el orgullo de la selección dirigida por Javier Aguirre.

El esperado encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 1 de julio a las 18:00 horas del Centro de México en la cancha del Estadio Azteca. Las autoridades de la FIFA confirmaron que las localidades se encuentran completamente agotadas para presenciar este duelo a todo o nada. Quien avance a los cuartos de final ya tiene el panorama aclarado, debido a que tendrá que enfrentar al ganador de la llave entre Brasil y Noruega.

En síntesis

Cruce artístico internacional: La previa de los octavos de final se encendió con un intercambio en redes sociales entre el británico Liam Gallagher (vocalista de Oasis), quien pronosticó un 5-0 a favor de Inglaterra, y Fher Olvera (líder de Maná), quien salió en defensa del orgullo de la Selección Mexicana.

La previa de los octavos de final se encendió con un intercambio en redes sociales entre el británico (vocalista de Oasis), quien pronosticó un 5-0 a favor de Inglaterra, y (líder de Maná), quien salió en defensa del orgullo de la Selección Mexicana. Sede y horario del partido: El duelo entre México e Inglaterra se disputará en el Estadio Azteca , con boletos completamente agotados.

El duelo entre México e Inglaterra se disputará en el , con boletos completamente agotados. Camino en la fase final: El ganador de esta atractiva llave de octavos de final avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde esperará al vencedor del cruce entre Brasil y Noruega.