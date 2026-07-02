Mientras Julián Quiñones cuesta 14 millones, el valor de mercado de Harry Kane

Julián Quiñones tiene un valor de mercado de 14 millones de euros, mientras que Harry Kane continúa siendo uno de los delanteros más cotizados del mundo.

México hizo historia en el Mundial 2026 al volver a ganar un partido de eliminación directa después de 40 años. Con ese triunfo, el equipo dirigido por Javier Aguirre alcanzó el denominado “quinto partido”, que en esta edición del torneo ya no corresponde a los cuartos de final debido al nuevo formato, aunque mantiene el mismo significado histórico para el futbol mexicano.

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Ahora, el Tri tendrá un desafío de máxima exigencia en los octavos de final. Su rival será Inglaterra, una de las grandes candidatas al título, que llega tras superar un durísimo encuentro frente a RD Congo en los dieciseisavos de final gracias a una remontada por 2-1.

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El conjunto inglés cuenta con varias figuras de primer nivel que pueden marcar diferencias en cualquier momento del partido. Sin embargo, México también dispone de jugadores capaces de competir de igual a igual y buscará dar el golpe para seguir haciendo historia en el certamen.

El futbolista a seguir en Inglaterra será Harry Kane, capitán y máxima figura del equipo. El delantero llega encendido a este compromiso tras convertir cinco goles en el Mundial 2026, consolidándose como uno de los máximos artilleros del torneo.

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Por el lado de México, todas las miradas estarán puestas en Julián Quiñones, quien atraviesa un gran momento y ya suma tres goles en la Copa del Mundo. El atacante colombiano nacionalizado mexicano ha sido una de las principales armas ofensivas del Tri y buscará volver a ser determinante ante los ingleses.

Harry Kane vs. Julián Quiñones: la diferencia en el valor de mercado

Más allá de su importancia dentro del campo de juego, también existe una marcada diferencia en el valor de mercado de ambos delanteros. Según Transfermarkt, Julián Quiñones está tasado en 14 millones de euros, mientras que Harry Kane alcanza un valor de 60 millones de euros.

En sintesis

El atacante Harry Kane llega como una de las figuras del torneo tras anotar 5 goles con Inglaterra.

llega como una de las figuras del torneo tras anotar con Inglaterra. El delantero mexicano Julián Quiñones acumula una cuota goleadora de 3 anotaciones en la Copa del Mundo.

acumula una cuota goleadora de en la Copa del Mundo. La cotización de Quiñones es de 14 millones de euros, frente a los 60 millones de euros en los que está tasado Kane.