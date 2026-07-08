¿En qué instancia del Mundial 2026 se limpian las tarjetas amarillas?

En cuartos de final todavía hay jugadores apercibidos que corren riesgo de tener que cumplir una fecha de suspensión.

La Copa del Mundo 2026 entra en su recta final. El certamen ya llegó a los cuartos de final, pero hay futbolistas que deben cuidarse de no recibir una tarjeta amarilla en esta instancia para no perderse una hipotética clasificación a las semifinales.

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Si bien ya pasó la primera instancia de limpieza de tarjetas amarillas (después de la fase de grupos) en esta edición del Mundial, el segundo corte todavía no llegó y figuras como Jude Bellingham o Michael Olise todavía corren peligro de no poder disputar el partido que podría meter a sus seleccionados en la gran final.

Michael Olise recibió una tarjeta amarilla ante Paraguay (Getty Images)

¿En qué instancia del Mundial se limpian las tarjetas amarillas?

Los futbolistas quedarán libres de cualquier apercibimiento después de los cuartos de final. Es decir, a partir de las semifinales del Mundial 2026. Esto significa que si un jugar que ya tiene una tarjeta amarilla recibe otra amonestación en los cuartos de final, se perderá el partido de semifinales.

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Por el contrario, si un jugador que ya posee una tarjeta amarilla llega a las semifinales sin haber sido amonestado nuevamente, quedará libre de cualquier tarjeta. Esto está hecho de tal manera que nadie se pierda una posible final por acumulación de tarjetas.

En concreto, la única manera de que un jugador no pueda disputar la final del Mundial 2026 por sanción es a través de una expulsión, ya sea roja directa o dos tarjetas amarillas en el mismo partido.

Los apercibidos de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia : Manu Koné, Michael Olise y Bradley Barcola.

: Manu Koné, y Bradley Barcola. Marruecos : Hakimi Achraf , Issa Diop, Redouane Halhal, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss.

: , Issa Diop, Redouane Halhal, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss. España : Ferran Torres .

: . Noruega : Antonio Nusa.

: Antonio Nusa. Inglaterra : Declan Rice , Jude Bellingham y Nico O’Reilly.

: , y Nico O’Reilly. Argentina : Gonzalo Montiel.

: Gonzalo Montiel. Suiza: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim.