¿Johan Manzambi juega los cuartos de final del Mundial ante Argentina? Esto dijo el DT de Suiza

El goleador del seleccionado suizo no disputó los octavos de final por lesión. ¿Llega para el choque con la Albiceleste?

Suiza prende velas por Johan Manzambi tras la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Sin su goleador, el combinado europeo superó a Colombia en la tanda de penales luego de empatar sin goles en el tiempo regular y ahora tendrá una dura cita ante nada más y nada menos que la Selección Argentina de Lionel Messi.

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En este contexto, Murat Yakin -DT de Suiza– procura poner lo mejor que tiene a disposición, pero su mejor jugador en lo que va del torneo está entre algodones por una lesión que sufrió en el entrenamiento antes de enfrentar a Colombia en Vancouver, Canadá.

Puntualmente, Manzambi sufrió una contusión en la rodilla que lo dejó incluso afuera del banco de suplentes ante Colombia. Sin embargo, una vez consumada la clasificación, Yakin fue consultado por la disponibilidad del atacante y su respuesta fue: “Si llega, será muy justo”.

Johan Manzambi se saluda con su entrenador, Murat Yakin (Getty Images)

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Con estas declaraciones, el entrenador del seleccionado suizo prácticamente descartó a Manzambi para el encuentro con Argentina, pero todavía hay una luz de esperanza de verlo sumando, aunque sea, algunos minutos en Kansas.

Cabe recordar que el partido entre Suiza y Argentina por los cuartos de final se disputa este sábado 11 de julio desde las 19:00 hs (CDMX). En otras palabras, solo faltan tres días para el encuentro y se trabaja a contrarreloj en la rodilla de Manzambi.

Los números de Johan Manzambi en el Mundial 2026

Partidos jugados : 4

: 4 Como titular : 2

: 2 Goles : 3

: 3 Asistencias : 2

: 2 Victorias de Suiza con Manzambi de titular: 2/2

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En síntesis