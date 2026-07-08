Murat Yakin confía en que pueden hacerle partido a Argentina

Ante una ola de críticas hacia Argentina por sus recientes polémicas con Cabo Verde y Egipto, es el turno de enfrentarse en los Cuartos de Final ante Suiza. El cuadro liderado por Murat Yakin, ya ha tomado sus precauciones y saber cuáles son las debilidades del conjunto al que tendrá que medirse en su siguiente partido si quiere llegar a Semifinales.

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El estratega dejó claro que hay varias situaciones en estos dos partidos que dejaron a los actuales campeones del mundo a un paso de quedar fuera, por lo que se apegarán a trabajar en ello para que puedan conseguir la victoria y poder llevarse ese boleto a la siguiente ronda.

Suiza no ve invencible a Argentina

Es por eso que en la conferencia de prensa previa al enfrentamiento que se viene, el estratega dejó en claro varios puntos, en donde deja ver que están entusiasmados de poder enfrentarse a este rival en una estancia tan decisiva y analizando los errores que han cometido.

“Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. A juzgar por sus dos últimos partidos, pudimos ver que son vulnerables. Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que se pudo comprobar. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo. Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes”. Murat Yakin, DT de la Selección de Suiza

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El partido por los cuartos de final entre Suiza y Argentina se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio a las 19:00 horas del centro de México, por lo que ambos conjuntos tendrán unos días de descanso para poder analizar a detalles estas cuestiones si buscan llegar a semifinales.

En síntesis