Qué pasa si Argentina pierde, empata o gana con Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Argentina se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Egipto. Estos son todos los escenarios posibles según el resultado y cómo se define la clasificación.

Argentina y Egipto se enfrentan este martes por los octavos de final del Mundial 2026 en un partido que comenzará a las 10:00 horas de la CDMX y se disputará en Atlanta. El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Suiza y Colombia, que se jugará más tarde.

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La Albiceleste llega a esta instancia luego de superar a Cabo Verde en la fase anterior y parte como favorita para quedarse con la clasificación. Del otro lado estará una selección de Egipto que viene de eliminar a Australia en una dramática definición por penales y buscará dar uno de los grandes golpes del torneo.

Qué pasa si Argentina pierde ante Egipto

Si la Selección Argentina pierde el partido, quedará eliminada del Mundial 2026. Esto puede ocurrir si cae durante los 90 minutos reglamentarios, en el tiempo suplementario o en una eventual definición por penales.

Qué pasa si Argentina empata con Egipto

Si el encuentro termina igualado al cabo de los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En caso de que la igualdad persista tras los 120 minutos de juego, el pase a los cuartos de final se definirá mediante una tanda de penales.

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Qué pasa si Argentina gana a Egipto

Si Argentina consigue la victoria, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026. Allí enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia, con el objetivo de seguir en carrera por el título.

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