Hace poco más de un mes atrás se dio a conocer que México sostendría un partido amistoso ante Portugal, con la idea de que ese encuentro fuera la inauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca) tras las remodelaciones que se están haciendo para el Mundial 2026. El hecho de que Cristiano Ronaldo juegue en el país es algo que ha emocionado a varios aficionados, pero esto aún está en duda.

¿En riesgo el México vs Portugal?

Durante el partido de México vs Colombia, Gibrán Araige de TUDN confirmó que era un hecho que este partido se lleve a cabo, siempre y cuando Portugal no se vaya a repechaje y esté libre para el mes de marzo del 2026 para disputar este duelo. De esta manera, el conjunto lusitano tendría que hallar su clasificación a esta justa deportiva de manera directa.

El día de hoy la escuadra de Portugal llevaba la ventaja en el partido que era decisivo para ganar su lugar en la Copa del Mundo, vencía 2-0 a Hungría con gol de CR7, pero el partido terminó con un empate de 2-2, lo cual recorre la fecha para saber si el equipo logra su clasificación, por lo que se tendrán que esperar un mes más para confirmarlo.

Para saber si México se mide a Portugal en la cancha del Estadio Azteca tendrán que esperar hasta la Fecha FIFA del mes de noviembre, el primer partido será el jueves 13 de noviembre del 2025 ante Irlanda y sellan esta fase de grupos enfrentándose a Armenia. De esta manera será hasta el 16 de noviembre cuando se sabrá el futuro.

¿Qué necesita Portugal?

En caso de que Portugal vaya a repechaje, lo cual ya se ve un poco más lejano, las opciones para enfrentarse serían Argentina o España. Sin embargo, aunque faltan dos partidos los lusitanos ya se ponen a 5 puntos de Hungría, por lo que tendrían que perder los dos duelos y que ellos e Irlanda ganen, por lo que prácticamente estaría amarrado este partido, sólo que en un mes se confirmaría oficialmente.