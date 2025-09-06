La edición 2026 de la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y quedan solo 9 meses para el puntapié inicial del certamen internacional de selecciones más importante. En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana tendrá el orgullo de inaugurar el torneo el próximo 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A.

ver también El estadio de Rayados cambia de nombre para el Mundial 2026: el motivo y cómo se llamará

Precisamente, las obras del renovado Estadio Azteca, que por motivos de patrocinios se llama Estadio Banorte pero que no podrá ser utilizado ese nombre para el evento mundialista a raíz de las reglas de FIFA, avanzan y ahora se conoció un modelo 3D de cómo quedará una vez finalizadas las remodelaciones.

3D Digital Venue es una empresa que trabaja en modelos tridimensionales de estadios y ahora realizó el del mítico recinto mexicano. Agregando a lo anterior, si bien en el render se aprecia que las butacas serán blancas y rojas por razones del patrocinio con Banorte, el hecho es que FIFA no permite ni el naming ni la presencia de detalles como ese en las gradas por los acuerdos comerciales que tiene y habría una ligera diferencia.

Publicidad

Publicidad

Según el modelo, el cuál se puede apreciar en su sitio oficial, uno de los cambios principales está en los puntos cercanos a la zona de bancas, pues tanto la zona del lounge como los palcos para directivos, jugadores e invitados especiales, fueron eliminados para una mayor cantidad de asientos.

Además, habría dos pantallas de 360° (las que ya se usaban para presentar cintillos de los patrocinadores) en lugar de una a la altura de los palcos, mismos que quedarían distribuidos en tres niveles como ya estaba diseñado.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Llega para la Copa del Mundo 2026? Se filtró un video del estado del Estadio Azteca a un año del torneo

Imágenes del Estadio Azteca terminado desde diferentes lugares

Publicidad

Publicidad

Publicidad