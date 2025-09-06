Es tendencia:
¿Cómo lucirá el Estadio Azteca tras su renovación para el Mundial 2026? Un modelo 3D lo revela

Un modelo 3D revela cómo quedará el mítico recinto deportivo de Ciudad de México de cara al torneo internacional del año próximo.

Por Agustín Zabaleta

Un modelo 3D revela cómo quedará el Estadio Azteca para el Mundial 2026
© Getty ImagesUn modelo 3D revela cómo quedará el Estadio Azteca para el Mundial 2026

La edición 2026 de la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y quedan solo 9 meses para el puntapié inicial del certamen internacional de selecciones más importante. En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana tendrá el orgullo de inaugurar el torneo el próximo 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A.

Precisamente, las obras del renovado Estadio Azteca, que por motivos de patrocinios se llama Estadio Banorte pero que no podrá ser utilizado ese nombre para el evento mundialista a raíz de las reglas de FIFA, avanzan y ahora se conoció un modelo 3D de cómo quedará una vez finalizadas las remodelaciones.

3D Digital Venue es una empresa que trabaja en modelos tridimensionales de estadios y ahora realizó el del mítico recinto mexicano. Agregando a lo anterior, si bien en el render se aprecia que las butacas serán blancas y rojas por razones del patrocinio con Banorte, el hecho es que FIFA no permite ni el naming ni la presencia de detalles como ese en las gradas por los acuerdos comerciales que tiene y habría una ligera diferencia.

Según el modelo, el cuál se puede apreciar en su sitio oficial, uno de los cambios principales está en los puntos cercanos a la zona de bancas, pues tanto la zona del lounge como los palcos para directivos, jugadores e invitados especiales, fueron eliminados para una mayor cantidad de asientos.

Además, habría dos pantallas de 360° (las que ya se usaban para presentar cintillos de los patrocinadores) en lugar de una a la altura de los palcos, mismos que quedarían distribuidos en tres niveles como ya estaba diseñado.

Imágenes del Estadio Azteca terminado desde diferentes lugares

