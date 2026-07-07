De nuevo México ganándole a la Inteligencia Artificial con esta acción de los aficionados con Jesús Gallardo.

El domingo la Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial en el Estadio Azteca ante Inglaterra, pero los jugadores agradecieron a la afición Incondicional por apoyarlo. Sin embargo, después de todas las celebraciones que se dieron en el país, la derrota no fue motivo para parar, sino para buscar formas de agradecer al equipo.

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En esta ocasión el protagonista fue Jesús Gallardo, el lateral del Toluca vivió uno de los momentos que han sido catalogados como México contra la Inteligencia Artificial y esto, porque la afición nacional se dio cita este martes a las afueras de la casa del futbolista para poder agradecerle y convivir un poco con él, por lo que sí los recibió.

Gallardo recibió a la afición en su casa

En un video que circula en redes sociales se puede ver al futbolista en la puerta de su hogar con una fila grande de personas que le daban abrazos, palabras o algún detalle y terminaban pidiéndole una foto o un autógrafos en las camisetas de la Selección Mexicana.

🇲🇽👏 ¡HONOR A QUIEN HONOR MERECE! Jesús Gallardo fue recibido por sus familiares, amigos y vecinos con mariachi en la puerta de su casa. pic.twitter.com/jqT3dpgAWi — AS México (@ASMexico) July 7, 2026

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Con una actitud muy festiva, Gallardo respondía a la afición y sobre todo mantenían la fiesta, puesto que en el metraje se puede ver cómo hay bebidas e incluso música en vivo para los que asistieron, dejando una buena imagen del futbolista y por su puesto de los aficionados.

En síntesis