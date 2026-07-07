El mensaje de Álvaro Fidalgo tras su primer Mundial

Luego de jugar su primer Mundial con México y ser eliminado, estas fueron las palabras del "Maguito".

Álvaro Fidalgo tuvo su primer Mundial vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana, después de naturalizarse por los años que pasó con el Club América. Además, tuvo no sólo la oportunidad de cumplir ese sueño, sino que además consiguió una anotación en esta justa deportiva.

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Aunque fueron pocos los minutos que pudo disputar antes de que el conjunto de Inglaterra eliminara a la escuadra azteca, el futbolista del Real Betis sintió el respaldo del público mexicano y además de su actual escuadra en LaLiga, quienes estuvieron apoyándolo.

Las palabras del “Maguito”

Es por eso que después de haber terminado su participación en la Copa del Mundo y tener tiempo para poder estar con sus familias, el “Maguito” decidió mandar un mensaje a toda la afición estuvo en ese momento para él y para todo el equipo durante esta hazaña.

“Gracias a este grupo extraordinario, a todas las personas que estuvieron a nuestro lado cada día y a un país que nunca dejó de creer y empujar. Siempre estaré agradecido”, mencionó Fidalgo en su cuenta de Instagram junto a algunas imágenes de este Mundial.

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Inmediatamente algunos de sus compañeros como Armando “Hormiga” González y Obed Vargas, se hicieron presentes en los comentarios respaldando también el buen equipo que se logró en esta era de Javier Aguirre, por lo que ahora seguramente regresará a España.

En síntesis

Álvaro Fidalgo: jugó su primer Mundial con la Selección Mexicana y anotó un gol.

jugó su primer Mundial con la Selección Mexicana y anotó un gol. Real Betis: el jugador del equipo español fue eliminado del torneo por Inglaterra.

el jugador del equipo español fue eliminado del torneo por Inglaterra. Instagram: publicó un agradecimiento que fue respondido por Armando González y Obed Vargas.