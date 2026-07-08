Mientras Kylian Mbappé cuesta 180 millones, el valor de mercado de Lionel Messi

El jugador francés es uno de los futbolistas con mayor valor de mercado en el mundo, mientras que el argentino tiene un bajo valor por edad.

El Mundial 2026 tiene a varias figuras que se destacaron por encima del resto y están llevando a sus selecciones a pelear por el título. Entre todos ellos, dos nombres sobresalen por su impacto dentro del campo de juego: Kylian Mbappé y Lionel Andrés Messi. Ambos volvieron a demostrar por qué son referentes del futbol mundial y dejaron en claro que su gran objetivo es disputar una nueva final de la Copa del Mundo.

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Mbappé en el Mundial 2026 con Francia (Getty Images)

Con actuaciones decisivas en cada instancia, tanto el francés como el capitán argentino fueron determinantes para que sus selecciones se mantengan con vida en el certamen. Continúan siendo las principales figuras de Francia y Argentina en la recta final del torneo.

Messi atraviesa un Mundial extraordinario. El capitán de la Selección argentina acumula 8 goles, es el máximo goleador del Mundial 2026 y, además, continúa ampliando su ventaja como máximo goleador de la historia de los Mundiales, consolidando aún más un legado que parece no tener techo.

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Messi en el Mundial 2026 (Getty Images)

Por su parte, Mbappé también protagoniza una Copa del Mundo increíble. El delantero francés suma 7 goles en el torneo y pelea mano a mano con Messi por quedarse con la Bota de Oro. En total, ya acumula 19 tantos en Mundiales, una cifra que lo mantiene muy cerca del récord del astro argentino.

¿Cuánto valen Messi y Mbappé, según Transfermarkt?

Más allá de su enorme influencia dentro del campo de juego, la diferencia entre ambos aparece al analizar su valor de mercado. Según Transfermarkt, Kylian Mbappé es uno de los futbolistas más cotizados del planeta y su pase está valuado en 180 millones de euros.

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En el caso de Lionel Messi, la misma fuente le asigna un valor de mercado de 15 millones de euros. La diferencia con Mbappé no responde a su rendimiento futbolístico, sino principalmente a su edad, ya que con 39 años continúa siendo uno de los jugadores más determinantes del futbol mundial pese a que su cotización haya disminuido con el paso del tiempo.

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