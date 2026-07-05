La aventura de México en el Mundial 2026 llegó a su fin luego de caer por 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final. El equipo dirigido por Javier Aguirre luchó hasta el último minuto, pero no logró evitar la eliminación ante una de las selecciones más poderosas del planeta. De esta manera, el Tri se despidió del torneo disputado en casa.

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Más allá de la derrota, la Selección Mexicana dejó una imagen positiva. Compitió de igual a igual frente a un rival de primer nivel y estuvo a solo un gol de llevar el encuentro al tiempo extra. La entrega del equipo fue reconocida por la afición, que despidió a los jugadores con aplausos pese al duro golpe de quedar fuera del Mundial.

La eliminación también podría representar el cierre de un ciclo para varios futbolistas históricos. Debido a sus edades, muchos de ellos tendrían muy complicado llegar en condiciones para disputar la próxima Copa del Mundo de 2030, por lo que este habría sido su último partido mundialista con la camiseta de México.

Ahora será momento de iniciar un proceso de renovación. La Federación Mexicana de Fútbol deberá definir el futuro del cuerpo técnico y comenzar a darle protagonismo a una nueva generación de futbolistas que buscará devolver al Tri a los primeros planos de cara a las próximas competencias internacionales.

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Los jugadores que podrían haber disputado su último Mundial con México

Entre los nombres que difícilmente vuelvan a disputar una Copa del Mundo aparecen Guillermo Ochoa (40 años) y Raúl Jiménez (35 años), dos referentes de la Selección Mexicana durante más de una década. También figuran Jesús Gallardo (31 años) y Guillermo Martínez (31 años), quienes llegarían con una edad avanzada a la próxima cita mundialista.

La lista continúa con futbolistas que actualmente tienen 30 años, como Carlos Acevedo, Luis Romo, Luis Chávez y Orbelín Pineda. Si bien todavía podrían mantenerse en actividad, el Mundial de 2030 los encontraría cerca o por encima de los 34 años, por lo que su presencia dependerá de su rendimiento y estado físico en los próximos cuatro años.

En sintesis

México quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra en octavos.

quedó eliminado del tras perder ante Inglaterra en octavos. Los históricos Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez disputaron su último compromiso en una Copa del Mundo.

y disputaron su último compromiso en una Copa del Mundo. Futbolistas como Luis Romo y Luis Chávez llegarían con 34 años al certamen de 2030.