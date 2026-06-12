Los puntos fuertes que tiene Chequia como rival de México

Este jueves el conjunto de República Checa se midió ante Corea del Sur en el segundo partido del Mundial 2026. Ambos conjuntos pertenecen al Grupo A, donde también está México, después de vencer a Sudáfrica, el equipo de Javier Aguirre tendrá que medirse a estas dos selecciones si quiere clasificar a la siguiente ronda.

Publicidad

El encuentro de esta noche quedó en un 2-1 que incluso pudo empatarse por un gol que le anularon a Chequia, pero por algunos momentos la escuadra fue superior. Aunque en el primer tiempo parecía que los coreanos vencerían de manera sencilla, después del primer tanto para los checos la perspectiva cambió radicalmente.

La clave de México ante Chequia

Y es que ahora, el “Vasco” debe poner mucha atención a lo que pueda hacer esta escuadra. Empezando porque se vio que uno de sus puntos más fuerte de este cuadro es el balón parado, puesto que de ahí caían las anotaciones, tomando que la segunda estaba en offside. Este es uno de los problemas que le ha costado mucho a México.

Esto se viene peor tomando en cuenta que sólo le den un partido a César Montes por la expulsión, regularmente sería así y se perdería el duelo ante Corea, pero regresaría ante Chequia. Con él y quizá con Edson Álvarez y Guillermo Martínez podrían neutralizar en estas cuestiones, aunque se debe trabajar mucho la manera en la que se asocian.

Publicidad

En datos, el 45% de sus goles en los clasificatorios fueron en pelota parada y los de hoy fueron de esa manera. De acuerdo con la periodista Julia Headley en su análisis del equipo: “Defienden 5-4-1 y cuando atacan buscan a Schick para descargar y a Sulc cuando intentan progresar en el último tercio”, por lo que sería un dato a considerar.

En síntesis