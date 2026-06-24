Los únicos dos jugadores que no han tenido minutos en el Mundial con México

Ya está definido el 11 titular del México vs Chequia y sólo dos futbolistas no jugaron en la fase de grupos.

Javier Aguirre ya dio a conocer el 11 titular del partido de hoy entre México y República Checa. La escuadra parece que ya tuvo la oportunidad de rotar a todos sus jugadores para este enfrentamiento, aunque de los 26 convocados para este Mundial 2026, sólo 24 han tenido minutos.

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¿Qué jugadores mexicanos no han tenido minutos en el Mundial?

La sorpresa que se llevaron todos fue que esta noche se tenía pensada para que Guillermo Ochoa fuera el portero titular y de esa manera contabilizar su sexta Copa del Mundo. Sin embargo, de nueva cuenta el “Vasco” optó por Raúl Rangel y Memo se convierte en el primer jugador sin disputar minutos.

El segundo futbolista de la plantilla Tricolor que no ha sido considerado es Carlos Acevedo, quien también está como arquero del equipo. Así de los tres guardametas que contempló para este Mundial, sólo consideró a Rangel como su opción única.

Para este encuentro alineó a dos jugadores que tampoco había tomado en cuenta, Guillermo Martínez en la delantera y Mateo Chávez en la lateral, siendo ahora los arqueros los que no han jugado y que se ven con posibilidades casi nulas de que lo hagan.

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¿Qué posibilidades tienen de ser titulares en el Mundial?

En el caso de Ochoa, es muy probable que lo use en el primer encuentro de dieciseisavos tomando en cuenta que tiene jerarquía bajo los tres palos; pero con Acevedo no se le ve posibilidad, sobre todo porque ni en los amistosos lo contempló.

En síntesis