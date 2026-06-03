El futbolista que ya supo jugar el Mundial pasado, anotó un golazo de tiro libre frente a Arabia Saudita en Qatar.

Faltan pocos días para que comience el Mundial 2026 y la ilusión en México crece con el paso de las horas. El Tri tendrá el privilegio de ser una de las selecciones anfitrionas junto a Canadá y Estados Unidos, por lo que las expectativas son muy altas de cara a una competencia que promete ser histórica por la cantidad de equipos participantes y por disputarse en tres países.

Publicidad

Encuesta¿Crees que México podrá dar pelea en el Mundial? ¿Crees que México podrá dar pelea en el Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

El sueño mundialista comenzó oficialmente el pasado fin de semana, cuando Javier Aguirre presentó la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a México en la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana hará su estreno el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en el partido inaugural de la Copa del Mundo. El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos, comenzará a las 13:00 horas de la Ciudad de México y marcará el inicio de un nuevo desafío para el conjunto dirigido por el Vasco Aguirre.

Entre los datos que dejó la convocatoria hay uno que llamó especialmente la atención. De los 26 futbolistas elegidos para disputar el Mundial, solamente uno sabe lo que es convertir un gol en una Copa del Mundo. Se trata de Luis Chávez, actual mediocampista del Dinamo Moscú.

Publicidad

Si bien en la lista hay grandes jugadores, por el momento es el único que marcó en la competición internacional. El mismo fue durante el Mundial de Qatar 2022 de tiro libre ante Arabia Saudita.

Los 26 futbolistas convocados de México al Mundial 2026

Porteros

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Publicidad

Defensores

Johan Vásquez (Genoa)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Mediocampistas

Gilberto Mora (Tijuana)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Delanteros

Raúl Jiménez (Fulham)

Guillermo Martínez (Pumas)

Santiago Giménez (Milan)

Armando González (Chivas)

Julián Quiñones (Al Qadisiya)

Alexis Vega (Toluca)

César Huerta (Anderlecht)

Roberto Alvarado (Chivas)

Publicidad

En sintesis