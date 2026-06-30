Dentro de los juegos a celebrarse este martes, el México vs. Ecuador es el que tendrá pendiente al continente. Mientras en la previa hay duelo de europeos, luego habrá choque de equipos de Latinoamérica en el Mundial 2026. Y como en todo partido, los fanáticos eligen bando para apoyar en el cruce de dieciseisavos de final.

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En las contrapartes que se construyen alrededor del compromiso de esta tarde, la afición de Argentina ha reaccionado eufóricamente a este enfrentamiento conformado. Los fanáticos de aquel país no suelen ser imparciales a la hora de brindar sus puntos de pista y tampoco lo fueron para este nuevo duelo de la Copa del Mundo.

En la antesala del choque de 16avos del Mundial 2026, los usuarios albicelestes expresaron su total apoyo a Ecuador por medio de las redes sociales. Con mensajes de todo tipo, algunos incluso pasados de tono, la parcialidad de Argentina respondió a un posteo viral y no dejó dudas. Su respaldo será al seleccionado sudamericano.

En la mayoría de los casos, la elección del equipo ganador en cuestión tuvo más que ver con la rivalidad ‘virtual’ que hay entre Argentina y México. En la cancha y en las calles, esa rispidez no se evidencia tanto, pero sí en las redes. Dentro de los comentarios del México-Ecuador, se ha llegado hasta a mencionar un “hatewatch”.

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De este modo, mientras que México será local en la cancha ya que jugará en el Azteca, en su tierra y en su estadio más icónico, Ecuador será ‘local’ en páginas como Instagram y X. Así como cuenta con gran parte del continente a su favor, la Selección Mexicana también sabe que habrá mucha gente esperándola verla caer hoy en casa.

Aquel creciente antagonismo entre los fanáticos argentinos y mexicanos viene de hace tiempo pero se enfatizó tras cruces recientes entre sus selecciones. El choque en la Copa del Mundo pasada con victoria albiceleste también profundizó la hostilidad. Además, que en México haya más soporte a CR7 que a Messi también ha ayudado.

La reacción de la afición de Argentina del México-Ecuador del Mundial 2026:

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