Romo sale en defensa de Quiñones y aclara su "berrinche" tras el partido ante Inglaterra

El jugador de Chivas salió en defensa de Quiñones después de que se filtrara su video con su tatuador.

Una de las polémicas de la Copa del Mundo en especial en el partido de México vs Inglaterra fue que justo cuando el equipo necesitaba una anotación, Javier Aguirre decidió cambiar a Julián Quiñones por Santiago Giménez, quien terminó lesionándose en los últimos minutos del juego.

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De esta manera, la afición comenzó a hacer viral la frase: “No debí sacar a Quiñones”, como haciendo alusión de que con él podían ganar. Esto generó mucha controversia en los seguidores como una broma que todos estaban enterados de esto.

Fue así que el tatuador de Quiñones compartió un video donde le pregunta sobre esto y él dice “Se mamó el viejito”, por lo que aunque la mayoría lo tomó con humor, varios pensaron en que era algo que sí le había molestado al futbolista mexicano.

Luis Romo defiende a Julián Quiñones

Y es por ello que hoy en la conferencia de Luis Romo, la prensa lo cuestionó sobre las palabras que dijo su compañero, por lo que habló del tema, dejando ver que era parte de cómo se llevaban en el grupo y que Quiñones no lo había hecho con mala intención.

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“Su influencia en el Mundial, los partidos que hizo y hablar del tema si había cambio o no cambio creo que no es prudente. Lo que sí te digo es que ese comentario lleva cero fin negativo, cero fin de algo malo, lo dice relajado, porque eso fue lo que mostramos en el Mundial, lo que hizo y así nos referíamos al profe entre broma y broma porque la verdad es que se hizo uno más de nosotros”. Luis Romo

En síntesis