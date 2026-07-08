Javier Aguirre no seguirá al mando del equipo tras el Mundial 2026 y Rafael Márquez, quién era uno de sus auxiliares, se quedará con su lugar.

La eliminación del Mundial 2026 todavía genera dolor en todo México, ya que la ilusión de seguir avanzando en el torneo era muy grande. El equipo había conseguido una histórica fase de grupos perfecta, pero quedó afuera en los octavos de final y dejó una sensación amarga entre los aficionados por la forma en la que se produjo la despedida.

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La bronca principal estuvo relacionada con el desarrollo del partido ante Inglaterra. El Tri nunca fue ampliamente superado por los europeos y compitió de igual a igual durante gran parte del encuentro, aunque terminó pagando muy caro algunos errores puntuales que terminaron transformándose en goles del rival y sentenciaron la eliminación.

Más allá del resultado final en la Copa del Mundo, ya estaba definido que Javier Aguirre no continuaría al frente de la Selección Mexicana. El entrenador tenía contrato hasta el final del Mundial 2026 y, sin importar si México lograba avanzar de ronda o quedaba eliminado, su etapa al mando del equipo iba a finalizar.

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Desde hace varias semanas se había instalado la posibilidad de que Rafael Márquez, quien fue auxiliar técnico de Aguirre durante este proceso, fuera el elegido para tomar el cargo. La Federación Mexicana de Futbol finalmente confirmó esa decisión y le dio al histórico defensor la responsabilidad de liderar el nuevo proyecto.

La FMF anunció oficialmente a Rafael Márquez como nuevo DT de México

A través de un comunicado oficial, la Federación Mexicana de Futbol confirmó la designación de Rafael Márquez como nuevo DT de la Selección Nacional de México. La decisión forma parte del Proyecto Deportivo 2030 y busca darle continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista.

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“El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, designó hoy a Rafael Márquez Álvarez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México”, informó la FMF.

Además, la institución explicó que la llegada del exfutbolista mexicano responde a una transición planificada dentro del proyecto deportivo: “La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista”.

La FMF también dedicó palabras de reconocimiento para Aguirre por su trabajo durante su tercera etapa al frente del equipo, destacando los títulos obtenidos y el rendimiento de México durante la última competencia internacional: “La Federación Mexicana de Futbol expresa su más amplio reconocimiento y agradecimiento a Javier Aguirre y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, liderazgo y profesionalismo”.

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