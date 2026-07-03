El director técnico mexicano se expresó sobre el cambio de horario del juego del Tri ante los Three Lions por el certamen internacional.

Por los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, México estará enfrentando a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Azteca de la capital mexicana. El cuadro nacional se vio sorprendido por un hecho que cambia los preparativos para ese compromiso.

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Y es que está todo dado para un cambio radical del horario para ese compromiso, el cual iba a iniciar a las 18:00 horas (Ciudad de México). Ahora, por decisión de la FIFA, el compromiso pasaría a las 12:00 de este mismo domingo, seis horas antes del horario que estaba estipulado.

Si bien de momento ni la FIFA, ni México ni Inglaterra se expresaron por el asunto, diferentes medios y periodistas publicaron que el cambio es inminente. Y es una información que maneja tanto la prensa mexicana como inglesa. El motivo que esgrimen es por la posibilidad de tormentas en el horario que estaba establecido el compromiso.

🔴 #EXCLUSIVA | ⏳”Me lo informaron aquí, no estoy de acuerdo, FIFA manda y a tragar ajo y agua”: Javier Aguirre revela cómo se enteró del cambio de horario y acepta el ajuste, aunque admite que no le gustó. #FórmulaNoticias con Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) pic.twitter.com/CcguEoanPf — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 3, 2026

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Ahora, quien tomó la palabra y habló sobre el cambio ya dándolo como un hecho fue ni más ni menos que el entrenador Javier Aguirre: “Me lo informaron aquí, no estoy de acuerdo, no me pidan mi opinión. FIFA manda y a tragar ajo y agua. No me consultaron pero me da igual“.

En diálogo con Grupo Fórmula, el DT continuó: “La comida, la siesta, la dormia, la fisioterapia. Parece una tontería pero no lo es. Hoy estaban trabajando 60 personas para que 26 amigos salgan el domingo a ganar el partido. No es cosa menor“. Para cerrar, esbozó: “Es bastante importante el cambio. Yo puedo entender razones y argumentos, pero a mi nadie me consultó y estoy bastante encabronado“.

¿Cuántas veces jugó México los Octavos de Final de la Copa del Mundo?

México se metió entre los 16 mejores del torneo desde que existe la instancia de Octavos de Final con una Fase de Grupos previa en ocho ocasiones. Casualmente solo avanzó en la primera de ellas, en 1986, cuando superó a Bulgaria siendo local y cayó en Cuartos de Final ante Alemania Federal. Luego, cayó en 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018 ante Bulgaria, Alemania, Estados Unidos, Argentina por duplicado, Países Bajos y Brasil.

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En síntesis