México e Inglaterra se enfrentan este domingo en el Estadio Azteca a partir de las 18:00hs (Ciudad de México).

México juega este domingo frente a Inglaterra en uno de los partidos más importantes de su historia. El Tri buscará llegar a cuartos de final de una Copa del Mundo después de 40 años y para eso deberá eliminar a una de las potencias europeas.

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El partido será visto por millones de personas y se espera que sea un juego de mucha tensión. Es por eso que la Comisión de Árbitros de la FIFA decidió que el encuentro entre México e Inglaterra sea dirigido por Alireza Faghani, el silbante más veterano del Mundial 2026.

Alireza Faghani es un árbitro nacido en Irán pero que en 2023 se nacionalizó australiano y, por lo tanto, desde hace tres años representa a este país como silbante principal. Esta es la tercera Copa del Mundo en la que el referí es protagonista.

Alireza Faghani en el Mundial 2026 (Getty Images)

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En cuanto a la edición actual, este será el tercer partido del australiano en el torneo después de haber dirigido la victoria de Francia por 3-1 ante Senegal y el empate por 0-0 entre Colombia y Portugal. Es un árbitro de mucha jerarquía y por eso fue elegido para el juego en el Estadio Azteca.

Además, el silbante es un viejo conocido de la Selección Mexicana debido a que fue el árbitro principal de la histórica victoria del Tri por 1-0 frente a Alemania en la Fase de Grupos de Rusia 2018.

Alireza Faghani tiene más de 500 partidos disputados a lo largo de su carrera y es internacional FIFA desde 2008. El australiano nacido en Irán es candidato a dirigir la final de la Copa del Mundo, pero tendrá que tener una buena actuación en este partido para seguir con esa proyección y en México se espera que no se produzca ninguna polémica que genere controversia.

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La terna arbitral de México vs Inglaterra

Árbitro principal: Alireza Faghani (Australia)

Asistente 1: George Lakrindis (Australia)

Asistente 2: Andrew Lindsay (Australia)

Cuarto árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Quinto árbitro: Zakaria Brinsi (Marruecos)

En síntesis