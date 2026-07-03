Por los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, México estará enfrentando a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Azteca de la capital mexicana. El cuadro nacional se vio sorprendido por un hecho que cambia los preparativos para ese compromiso.
Y es que está todo dado para un cambio radical del horario para ese compromiso, el cual iba a iniciar a las 18:00 horas (Ciudad de México). Ahora, por decisión de la FIFA, el compromiso pasaría a las 12:00 de este mismo domingo, seis horas antes del horario que estaba estipulado.
Si bien de momento ni la FIFA, ni México ni Inglaterra se expresaron por el asunto, diferentes medios y periodistas publicaron que el cambio es inminente. Y es una información que maneja tanto la prensa mexicana como inglesa. El motivo que esgrimen es por la posibilidad de tormentas en el horario que estaba establecido el compromiso.
🗣️ "I don't think it really affects us."— Match of the Day (@BBCMOTD) July 3, 2026
❌ Morgan Rogers isn't worried about the rumoured change of kick-off time for England's game against Mexico. pic.twitter.com/7LdixkAWfn
Ante la noticia, la prensa que se hizo presente en los entrenamientos de los Three Lions y le consultaron a los jugadores sobre la chance de tener que jugar en el caluroso mediodía mexicano. Sin embargo, los futbolistas le bajaron la espuma por el posible cambio.
Por un lado, Morgan Rogers fue contundente y respondió: “No creo que nos afecte“, dando una señal de seguridad para propios y ajenos. En tanto, Marcus Rashford, fue por el mismo camino: “Creo que para nosotros es lo mismo que nos preparamos para el partido. Tenemos que estar concentrados. Tenemos que estar listos para cualquier cosa. Creo que es una de nuestras fortalezas como grupo“.
🗣️ "No es lo ideal pero no me importa"— ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 3, 2026
🗣️ "Se viene otro obstáculo"
😱 Marcus Rashford y Morgan Rogers reaccionan al cambio de horario para el juego de México contra Inglaterra para este domingo pic.twitter.com/B0LpiG7Ea3
Javier Aguirre expresó su malestar por posible cambio de horario de México vs. Inglaterra
La reacción de Javier Aguirre tras el supuesto cambio de horario en México vs. Inglaterra: “Nadie me consultó y estoy bastante encabronado”
En tanto, Javier Aguirre, DT de México, fue consultado sobre el posible cambio en diálogo con Grupo Fórmula: “Me lo informaron aquí, no estoy de acuerdo, no me pidan mi opinión. FIFA manda y a tragar ajo y agua. No me consultaron pero me da igual“.
En síntesis
- México vs Inglaterra: el 5 de julio a las 12:00 en el Estadio Azteca.
- Adelanto por tormentas: el partido cambió de las 18:00 a las 12:00 horas.
- Morgan Rogers: el jugador inglés afirmó que el cambio de horario no les afectará.