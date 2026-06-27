Mientras Lionel Messi es el máximo goleador de los Mundiales con 19, estos tantos marcó Cristiano Ronaldo

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales en la presente edición de 2026. El astro argentino llegó al certamen con 13 tantos en su haber, pero ya en el debut frente a Argelia se despachó con un triplete y alcanzó al Miroslave Klose en la cima de la tabla.
Por si fuera poco, en la segunda presentación de la Albiceleste ante Austria, Messi marcó un doblete y luego hizo uno más frente a Jordania para llegar a los 19 festejos en Copa del Mundo para liderar en solitario. En la misma línea, Kylian Mbappé también hizo lo suyo y ya llegó a 16 dianas. ¿Y Cristiano Ronaldo?
Lionel Messi lleva 5 goles en el Mundial 2026 (Getty Images)
CR7 es el máximo goleador en la historia del futbol, pero está un poco lejos en Mundiales. Puntualmente, Ronado marcó un doblete ante Uzbekistán y recién llegó a los 10 tantos, aunque podría seguir escalando a medida que avance el certamen.
Messi y Mbappé ahora pasaron a competir entre sí por la cima, mientras que cada tanto de Cristiano le servirá para ir alcanzando y superando marcas, como los 11 goles de Jürgen Klinsmann o los 12 de Pelé.
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Tabla de máximos goleadores históricos del Mundial
|Posición
|Jugador
|Selección
|Goles
|1
|Lionel Messi*
|Argentina
|19
|2
|Kylian Mbappé*
|Francia
|16
|2
|Miroslav Klose
|Alemania
|16
|4
|Ronaldo Nazário
|Brasil
|15
|5
|Gerd Müller
|Alemania
|14
|6
|Just Fontaine
|Francia
|13
|7
|Pelé
|Brasil
|12
|8
|Sándor Kocsis
|Hungría
|11
|8
|Jürgen Klinsmann
|Alemania
|11
|10
|Cristiano Ronaldo*
|Portugal
|10
|10
|Gabriel Batistuta
|Argentina
|10
|10
|Gary Lineker
|Inglaterra
|10
|10
|Teófilo Cubillas
|Perú
|10
|10
|Thomas Müller*
|Alemania
|10
|10
|Grzegorz Lato
|Polonia
|10
|10
|Helmut Rahn
|Alemania Occ.
|10
*Siguen en actividad y están disputando la presente Copa del Mundo 2026.